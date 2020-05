Untersuchung am Zürcher Unispital – Die heiklen Eigeninteressen des Zürcher Klinikchefs Dem Herzchirurgen Francesco Maisano werden unter anderem Eigeninteresse und Intransparenz vorgeworfen. Ein Untersuchungsbericht liefert nun weitere Details zu den Interessenbindungen des Unispital-Arztes. Martin Sturzenegger

Schwierige Doppelrollen: Herzspezialist Francesco Maisano. Foto: Urs Jaudas

Francesco Maisano, Direktor der Herzchirurgie am Zürcher Universitätsspital (USZ), hat Implantate von Firmen verwendet, an denen er selber beteiligt ist. Dies und weitere Verfehlungen machte am Mittwoch der «Tages-Anzeiger» publik . Das USZ bestätigt die Vorwürfe weitgehend, hält jedoch weiter am Chefarzt fest.