Sanfte Medizin – Die Heilkraft des warmen Wassers

Das sagt der Arzt: «Die Immunzellen werden stimuliert» Infos einblenden

Michael Gengenbacher , Ärztlicher Direktor bei Zurzach Care in Bad Zurzach AG. Foto: PD

Welche Wirkungen warmes und kaltes Wasser im Körper auslösen, erklärt Mediziner Michael Gengenbacher.

Herr Gengenbacher, wie können Besuche eines Thermalbades oder einer Sauna das Immunsystem stärken?

Es gibt verschiedene Aspekte, die den Körper und seine Immunabwehr stärken. Da ist die Stimulation jeder einzelnen Zelle – im speziellen der T-Lymphozyten – durch das wechselwarme Baden, wodurch die Kerntemperatur des Körpers um ein bis zwei Grad Celsius angehoben und ein fieberähnlicher Zustand hervorgerufen wird. Das stimuliert die Immunzellen, damit sie auf ein Virus oder Bakterium rasch und intensiv reagieren können.

Was geschieht sonst noch im Körper?

Der Wechsel von warm und kalt – wie etwa auch beim Kneippen – trainiert die Gefässmuskulatur, was die Regulationsfähigkeit im Herz-Kreislauf-System fördert und optimiert. Dies wurde in einer finnischen Studie an über 2000 Männern belegt. Durch das intensive Schwitzen am ganzen Körper erfährt die Haut zudem eine Selbstreinigung ohne Verwendung von Zusatzstoffen. Die Zugabe von ätherischen Ölen, welche nicht auf den heissen Stein, sondern in einer Verdampfung als Aerosol in die Luft gelangen, hat zusätzliche regulatorische bis stimulierende Wirkung auf die inneren Atemorgane sowie die Haut. Das Risiko, an einer Lungenentzündung zu erkranken, sinkt bei regelmässigen Saunabesuchen um 28 Prozent.

Wie profitieren die Muskeln?

Muskeln und Gelenke entspannen sich, was durch die im Thermalwasser enthaltenen Salze und Ionen unterstützt wird. Das bewusste Entspannen und Sich-wohl-Fühlen fördern die innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Jeder Saunagang und jeder Besuch einer Thermalquelle wirkt stimulierend und entspannend zugleich – ein idealer Ausgleich zum Arbeitsalltag und zum Sport.

Wann ist der Besuch in Sauna und Thermalbad tabu?

Bei einer akuten, insbesondere fieberhaften Erkrankung sowie bei schwer kontrollierbarem Bluthochdruck, einer Herzinsuffizienz, ausgeprägten venösen und lymphatischen Stauungen sowie bei infektiösen Krankheiten der Haut. Auch bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems wie einer instabilen Epilepsie ist Vorsicht geboten.

Zur Person: Michael Gengenbacher ist Ärztlicher Direktor und Chefarzt Bewegungsapparat/Innere Medizin von Zurzach Care in Bad Zurzach AG.