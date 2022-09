Herr Scognamiglio, viele Familien im Unterland können sich den Traum von den eigenen vier Wänden nicht leisten. Wieso sind selbst ältere Einfamilienhäuser so unglaublich teuer geworden?

Die Preise für privates Wohneigentum sind in den letzten Jahren in den Bezirken Dielsdorf und Bülach tatsächlich sehr stark gestiegen. Bei Einfamilienhäusern gab es sogar einen regelrechten Boom. Das lässt sich durch die hohe Nachfrage, ausgelöst durch das starke Bevölkerungswachstum im Zürcher Unterland und die bisher historisch tiefen Zinsen, erklären. Das Angebot an Einfamilienhäusern hat sich zudem kaum erhöht. Wenn noch eine freie Parzelle an einer sehr guten Lage zu haben war, wurde das bestehende Objekt oft abgerissen und ein rentableres Mehrfamilienhaus gebaut.