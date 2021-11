WM-Qualifikation: Schweiz – Italien – Die Hoffnung lebt – dank Jorginho Das 1:1 in Italien lässt der Schweiz die Chance, sich am Montag gegen Bulgarien direkt für Katar zu qualifizieren – Jorginhos kläglich verschossener Penalty hilft. Thomas Schifferle Rom

Diesmal scheitert er an sich selbst: Zweites Duell gegen Italien, zweiter Penalty gegen die Schweiz – und zum zweiten Mal trifft Jorginho (Nr. 8) nicht vom Penaltypunkt gegen Goalie Yann Sommer. Foto: Gregorio Borgia (Keystone)

Auf einmal droht der Schweiz noch das bittere Ende des Spiels – und der Hoffnungen auf die direkte Qualifikation für die WM. Auf einmal gibt es Elfmeter für Italien, der VAR hat eingegriffen nach dem völlig unnötigen Foul von Ulisses Garcia gegen Berardi.

Die 90. Minute läuft inzwischen, als Jorginho anläuft. Lange hat er als sicherer Elfmeterschütze geholten. Dann aber verschoss er wie beim Hinspiel in Basel und vergab so den Sieg.

Jorginho scheitert kläglich. Video: SRF

Jetzt also tritt er wieder an. Diesmal braucht Yann Sommer gar nicht einzugreifen. Der Ball fliegt hoch über das Tor. Und sollte Italien den Gruppensieg noch verspielen, braucht es nicht lange für einen der Hauptschuldigen.1:1 bleibt es dank Jorginho, ein 1:1, das die Schweiz weiter hoffen lässt, sich im letzten Match am Montag gegen Bulgarien den 1. Platz noch zu holen. Ob ihr dafür schon ein Punkt reicht oder ob sie mindestens 3:0 gewinnen muss, hängt vom Ergebnis Italiens in Nordirland ab.