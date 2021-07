Unternehmen in der Region – Die Homeoffice-Pflicht ist aufgehoben, doch viele bleiben zu Hause Viele Unternehmen empfehlen ihren Mitarbeitern, weiterhin im Homeoffice zu bleiben. Wie wird sich der Büroalltag verändern, wenn die grosse Rückkehr doch noch kommt? Jana Arnold

Während am Anfang bei den Homeoffice-Arbeitsplätzen noch improvisiert werden musste, haben sich mittlerweile viele zu Hause eine passende Umgebung einrichten können. Archivfoto: Urs Jaudas

Etwas später aufstehen, sich nicht so in Schale werfen, zwischendurch eine Pause auf dem Sofa einlegen und mit den Kindern zu Mittag essen – die Vorzüge des Homeoffice sind unbestritten. Nach einem Jahr hat man sich an sie gewöhnt. Etwa so sehr, dass einige gar nicht ins Büro zurückwollen? Laut der Verkehrsbetriebe Glattal (VBG) nicht unbedingt. «In den letzten Wochen war ein kontinuierliches Wachstum im Verkehr feststellbar – etwas stärker auf den Strassen als in unseren Fahrzeugen», sagt Mediensprecher Tino Kunz auf Anfrage. Dies bestätigt auch das Mobilitäts-Monitoring der Invista AG: Seit Januar ist der Tagesradius von über 2500 untersuchten Personen von 30 auf über 40 km angestiegen, was beinahe dem vorpandemischen Niveau entspricht.