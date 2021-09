Unihockey: Auftakt in der NLB – Die Hot Chilis greifen mit neuem Pep und Personal an Rümlang-Regensdorf tritt heute gegen Yverdon erstmals seit über zehn Monaten wieder zu einer Meisterschafts-Partie an. In der neuen Nationalliga-B-Saison orientieren sich die Hot Chilis wieder nach oben. Peter Weiss

Comeback nach vier Jahren: Sabrina Schellenberg (rechts), hier im Februar 2017 im Heimspiel gegen Lejon Zäziwil, soll im Angriff der Hot Chilis Rümlang-Regensdorf wirbeln und skoren. Archivfoto: Sibylle Meier

«Unser erstes Ziel ist das Heimrecht im Playoff, sprich: mindestens der 4. Platz nach der Qualifikation», antwortet Philipp Düsel auf die in den Tagen vor Saisonbeginn obligate Frage. Angesichts der jüngsten Ergebnisse scheint die Vorgabe des Trainers, der die Hauptverantwortung für das NLB-Team der Hot Chilis vor zwei Jahren übernommen hatte, reichlich ambitioniert. Denn Ende Oktober 2020, zum Zeitpunkt des Unterbruchs der Meisterschaft lag seine Equipe in der Tabelle der Zehnerliga lediglich im 8. Rang. Dass Rümlang-Regensdorf nur dank des später, im Januar erfolgten Abbruchs in der zweithöchsten Spielklasse verblieb, denkt Düsel nicht. «Wir sind damals tatsächlich schlecht gestartet, aber die beiden letzten Spiele haben wir gewonnen», sagt er, «darum bin ich ziemlich sicher, dass wir es ins Playoff geschafft hätten und der Abstieg kein Thema geworden wäre.»