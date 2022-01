Small Talk der Woche – Die Housewives kommen wieder! Oder? Vom ersten TV-Comeback des Jahres bis zum Fast-Food-Velo: Acht Inputs für die beschwingte Tischkonversation. Paulina Szczesniak

Schürzen um!

Sind Bree (Marcia Cross), Gaby (Eva Longoria), Susan (Teri Hatcher) und Lynette (Felicity Huffman) bald zurück? Foto: PD

Es wäre der Knaller, wenns stimmt: Nachdem auf dem offiziellen Twitter-Kanal der 2012 eingemotteten Kultserie «Desperate Housewives» ein vielsagender Neujahrs-Post erschienen ist, spekulieren Fans über ein mögliches Comeback von Bree, Gaby und Co.

Aufgebrezelt wie zur besten Sendezeit, stehen die Protagonistinnen da in Reih und Glied und lassen die Twitter-Gemeinde wissen, sie würden «desperately» dem Jahr 2022 entgegenplangen.

«Very 2022» wäre eine Reanimation der Profi-Intrigantinnen aus der Wisteria Lane allemal beziehungsweise wären sie in bester Gesellschaft: Erst vor wenigen Wochen ist der Reboot von «Sex and the City» unter lautem Social-Media-Geschnatter angelaufen; zuvor hatten auch schon die «Gilmore Girls», «Gossip Girl», «Dynasty» («Der Denver-Clan») und «Full House» ihr Glück versucht.