Zora del Buonos Wochenende - «Die Hunde strukturieren dir den Tag»

Jedes Wochenende beantworten im Kanton Zürich wohnhafte Personen aus Kultur, Sport und Wirtschaft unseren Fragebogen und verraten Rituale, gute Lektüre und Ausflugstipps. Heute: Autorin Zora del Buono.

Wie sieht ein klassisches Wochenende bei Ihnen aus?

Kurz nach sechs aufstehen, Kaffee trinken, News checken. Mit den Hunden an den See. Zeitung lesen, ein bisschen recherchieren oder schreiben, ein bisschen Klavier üben. Mit einem Freund oder einer Freundin an der Limmat oder auf der Allmend spazieren gehen. Reden. Kaffee trinken. Weiterlesen, weiterschreiben, weiter Klavier üben. In der Küche tanzen, falls das Radioprogramm etwas hergibt. Mutter besuchen. Nachmittags ins Kino ist fein. Abends ins Theater ist sehr fein. Nichts tun ist auch prima.