Gatte der US-Vizepräsidentin – Die Ideale des ersten Second Gentleman Douglas Emhoff ist der Ehemann der künftigen US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Der Mann hat jetzt schon einen Plan, wie er diese ungewohnte Rolle ausfüllen will. Moritz Geier

Die politische Nummer 2 im Haushalt: Doug Emhoff läuft seiner Ehefrau Kamala Harris bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Washington hinterher. Foto: Cheriss May (Getty Images/AFP/23. Dezember 2020)

Der Slogan America first hat nach vier Jahren Donald Trump zwar erst mal ausgedient in den USA, dafür gibt es, wenn man so will, ein paar American Firsts zu feiern, wenn Joe Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten gekürt wird. Denn erstens wird mit Kamala Harris erstmals eine Frau den Amtseid schwören, noch dazu die erste Afroamerikanerin als Vizepräsidentin und die Erste in diesem Amt mit asiatischen Vorfahren – Harris' Vater stammt aus Jamaika, ihre Mutter aus Indien.

Und zweitens ist da ja noch Doug Emhoff.

Den meisten US-Amerikanern war der vor ein paar Monaten noch gar kein Begriff, obwohl er jetzt als Erster überhaupt eine Bezeichnung tragen wird, die es bisher nur in der Theorie gab: Second Gentleman. Douglas Emhoff, 56, den selbst seine Kinder nur Doug nennen, ist der Ehemann von Kamala Harris, und er ist nicht nur der erste Mann nach vielen Second Ladys, sondern auch – noch so ein American First – der erste Vizepräsidentinnengatte jüdischen Glaubens. (Lesen Sie auch unseren Artikel: Erster Second Gentleman – der grösste Fan vom Kamala Harris heisst Doug).

Ehepartner von Staatsoberhäuptern tragen keine Titel im eigentlichen Sinne, sie haben kaum vorgeschriebene Aufgaben zu erfüllen, eher Erwartungen, die auch mit klassischen Rollenbildern zu tun haben: treu und loyal und liebevoll an der Seite des Mannes zu stehen, darum ging es früher vor allem, familiäres Vorbild zu sein. Jill Biden, die neue First Lady, war die erste Gattin, die weiterhin ihrem Beruf als Lehrerin nachging, als ihr Mann 2008 Vizepräsident unter Barack Obama und sie also «Second Lady» der USA wurde.

Ende der Anwaltskarriere

Und jetzt also, im Jahr 2021: ein Mann, der seine Anwaltskarriere in der Grosskanzlei DLA Piper aufgibt, dessen Job nun vor allem darin besteht, an der Seite seiner Frau zu stehen.

Im Wahlkampf beackerte Emhoff die Nebenbühnen, Bauernmärkte in Doylestown, Pennsylvania, und andere wenig glamouröse Orte, wo er wie ein Aufziehmännchen beteuerte, wie sehr er seine Frau liebe. Kürzlich im Doppelinterview beim Sender CBS sollte er erzählen, wie er und Harris sich kennengelernt hätten. Kurzversion: Eine gemeinsame Freundin hatte ein Blind Date arrangiert, wobei «blind» nicht ganz zutrifft, denn beide hatten davor, wie sie bei CBS zugaben, den anderen schon gegoogelt. Das war 2013, Harris war damals Generalbundesanwältin in Kalifornien. Ein Jahr später waren die beiden verheiratet.

Emhoff wuchs als Sohn eines Schuhdesigners in New Jersey auf, in seiner Jugend siedelte seine Familie an die Westküste um. Als Anwalt in der Unterhaltungsbranche verdiente er ordentlich, Forbes schätzt das Vermögen des Vizepräsidentenpaares heute auf sechs Millionen US-Dollar. Wenig überraschend, dass er gerne Golf spielt. Bemerkenswerter eher, wie oft sein Umfeld betont, was für ein netter Normalo der Mann geblieben ist: ein amerikanischer Dad, der mit seinen Kindern Baseball spielt und sein Lieblingssportteam (Golden State Warriors) im Stadion oder vorm Fernseher anfeuert.

Oder eher First Dude?

Seine Freunde hätten diskutiert, erzählte Kamala Harris im CBS-Interview, ob Emhoff statt Second Gentleman nicht einfach First Dude genannt werden sollte, also Erster Typ. Darauf Emhoff: «Und andere Namen, die ich hier im Fernsehen nicht wiederholen kann.»

Harris hatte als Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin mit Nahbarkeit für sich geworben, nicht nur indem sie oft Chucks trug, die klassischen Sneakers. Tatsächlich reflektiert auch Harris' und Emhoffs Patchwork-Familie die Lebenswirklichkeit vieler US-Amerikaner. Emhoff war von 1992 bis 2008 bereits verheiratet gewesen, aus seiner ersten Ehe brachte er zwei Kinder mit in seine neue Beziehung, Cole und Ella, benannt nach Jazzmusiker John Coltrane und Sängerin Ella Fitzgerald.

Am Abend vor der Amtseinführung: Doug Emhoff, Vizepräsidentin Kamala Harris, Jill Biden und Präsident Joe Biden (v. l.) besuchen eine Gedenkstätte für die an Covid-19 gestorbenen Menschen in Washington. Foto: Michael M. Santiago (Getty Images/AFP/19. Januar 2021)

Emhoffs Exfrau ist Teil dieser Familie geblieben, sie und Harris, betonen Angehörige, stünden sich sehr nahe. «Sie lassen alles so normal erscheinen», sagte ein enger Freund von Emhoff mal über dessen Familie. «Weil sie genau das sind.»

Vor Kurzem gaben Emhoffs Kinder der «New York Times» ein Interview. Auf die Frage, wie er in Washington DC wohl zurechtkommen werde, antwortete Cole, sein Vater habe etwas von einem Chamäleon, was wiederum der Grund dafür sei, dass ihn jeder gernhabe. «Er passt überall hin.» Und Ella sagte: Doug sei einfach «ein guter Talker», der sich mit jedem unterhält – wie mit einem Kumpel.

Stellt sich nur die Frage: Was für ein Second Gentleman will der First Dude sein? Naturgemäss standen die «Second Ladys» eher im Schatten der First Ladys. Dabei haben sie durchaus auch die Möglichkeit zu glänzen, vor allem mit ihrem wohltätigen Engagement. Sich für etwas einzusetzen, gehört jedenfalls zur Stellenbeschreibung.

Das war aber nicht immer so. Erst Pat Nixon, die Frau des Vizepräsidenten und späteren Präsidenten Richard Nixon, füllte ihre Rolle mit einer gewissen Öffentlichkeit aus: In den acht Jahren als Second Lady von 1953 bis 1961 bereiste sie 53 Länder, besuchte Waisenhäuser und Krankenstationen und warb für ehrenamtliche Arbeit. Eine bis dahin eher unklare Rolle definierte sie damit für alle ihre Nachfolgerinnen neu, wobei jede die Zielrichtung ihres Engagements selbst wählen sollte.

Der Schock vor 30 Jahren

Mary Elizabeth Gore etwa, Frau von Bill Clintons Vize Al Gore, kämpfte gegen mediale Gewaltverherrlichung und vulgäre Songtexte. Das schwarz-weisse «Parental Advisory Explicit Content»-Zeichen, das heute auf Tonträgern auf nicht jugendfreie Lyrics hinweisen soll, geht wesentlich auf ihr Engagement zurück. Karen Pence, von der es heisst, sie male leidenschaftlich gern mit Wasserfarben, machte es sich in den vergangenen Jahren zur Aufgabe, der Kunsttherapie zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen.

Und Doug Emhoff? Der will als Second Gentleman etwas angehen, was ihn schon als junger Anwalt interessiert habe, etwas, das viel Zeit und Hingabe erfordert: Er will Bürgern Zugang verschaffen zu rechtlichen Diensten, Beratungen, anwaltlicher Vertretung, auch denen, die nicht die Mittel dafür haben. Als er das erste Mal ein Gericht in der Innenstadt von Los Angeles betreten habe, erzählte er ABC News im November, sei er schockiert gewesen vom Anblick der zahlreichen Menschen im Gebäude, die ihn einfach nur um Hilfe gebeten hätten. «30 Jahre ist das an mir haften geblieben, dass manche sich gute Anwälte leisten könnten und andere eben nicht.»

Emhoff hat jetzt viel Zeit für Idealismus.