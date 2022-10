20 Jahre Baustelle im Glattpark – «Die Idee, in den Glattpark zu ziehen, fand ich ganz schlimm» Nach mehr als 20 Jahren ist der Glattpark noch immer eine Baustelle. Eine Mutter, der Quartiervereinspräsident und ein Politiker erzählen vom Leben in der Siedlung. Alexander Lanner

Die wechselnden Satellitenaufnahmen zeigen die Entwicklung von 2002 bis 2019. Foto: PD

Im Glattpark wurden in den vergangenen 20 Jahren Hunderte Millionen Franken investiert. Heute leben dort fast 6000 Menschen. Entstanden sind zudem mehr als 3000 Arbeitsplätze. Die nackten Zahlen zur bisherigen Entwicklung des einst als «teuerste Wiese Europas» verschrienen Gebietes widerspiegeln nur die eine Seite. Wie lebt es sich denn im Glattpark? Was sagen die Verantwortlichen zum neuen Stadtteil? Und was spricht dafür und was dagegen, Kinder in diesem Gebiet grosszuziehen? Wir haben einige Menschen mit direktem Bezug zum Glattpark zu Wort kommen lassen.