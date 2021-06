Zürcher Wirtschaft nach Corona – Die Industrie boomt – folgt bald das Gastgewerbe? Die meisten Zürcher Unternehmen schauen zum ersten Mal seit der Pandemie optimistisch in die Zukunft. Ziel ist nun, die Kurzarbeit zu reduzieren. Anielle Peterhans

Die Arbeiter der Schlatter Industries AG beim Bau einer Anlage für den Schienenbau. Foto: Anna-Tia Buss

Ein Blick hinter die Betonwände eines Zürcher Industrieunternehmens liefert den Beweis: Die Auftragsbücher sind wieder voll. Die Arbeiter der Schlatter Industries AG in Schlieren sind pfeifend an den grossen Anlagen in den Produktionshallen zu Gange. 200 Mitarbeitende fertigen und montieren am Zürcher Standort Schweissanlagen, die etwa für die Herstellung von Industriegitter, Armierungsgitter oder im Gleisbau eingesetzt werden. Die Arbeiter wirken nicht gestresst, eher, als wüsste jeder, was zu tun ist.

Die Szene belegt, was das Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) schreibt. Der wichtigste Wirtschaftsstandort der Schweiz werde gerade «beflügelt», schreiben die Autorinnen und Autoren des Zürcher Wirtschaftsmonitorings diesen Juni. Mit sinkenden Corona-Fallzahlen und steigender Impfquote stehen die Zeichen auf «zügige Erholung». Umsätze und Geschäftserwartungen steigen, die Arbeitslosigkeit sinkt.