Altersvorsorge

Die Pensionskassenrenten stehen seit Jahren unter Druck. Ein Grund dafür ist die Umverteilung von Erwerbstätigen hin zu Pensionierten, deren garantierte Renten finanziert werden müssen. Ein weiterer Grund ist das tiefe Zinsniveau, das es den Vorsorgewerken in den vergangenen Jahren erschwert hat, gute Renditen mit ihren Kapitalanlagen zu erwirtschaften.

Jetzt kommt auch die hohe Inflation hinzu, welche die reale Pensionskassenrente schrumpfen lässt. Wie sich der Druck aktuell auf die Rente der Versicherten auswirkt, zeigt ein bisher unveröffentlichtes Pensionierungsbarometer vom VZ-Vermögenszentrum.

So konnte im Jahr 2002 eine 55-jährige Person mit einem Bruttolohn von 120’000 Franken noch davon ausgehen, dass sie bei ihrer Pensionierung aus AHV und Pensionskasse eine Rente von insgesamt 74’920 Franken erhält. Im Jahr 2022 kann die 55-jährige Person bei gleichem Lohn noch mit einer durchschnittlichen Rente von 59’280 Franken rechnen. Die Zahlen zeigen, wie stark die eingangs erwähnten Faktoren die Renten schmälern.

Die Realität ist noch düsterer

Bei den tatsächlich ausbezahlten Renten sehen die Zahlen aufgrund der ungünstigen Entwicklung in den vergangenen Jahren noch schlechter aus. So durfte ein 55-jähriger Mann unter den gleichen Voraussetzungen im Jahr 2012 bei der Pensionierung eine Gesamtrente von 65’940 Franken erwarten. Tatsächlich ausbezahlt wird ihm im Jahr 2022 aber eine Rente von durchschnittlich 57’467 Franken. Weil in der Zwischenzeit die Verzinsung des Vorsorgekapitals weiter gesunken ist, wird also spürbar weniger ausbezahlt als zuvor erwartet.

Bemerkenswert ist, wie sich das Verhältnis zwischen der Rente der Pensionskasse und jener der AHV entwickelt. Während die AHV-Rente in mehreren Schritten der Teuerung angepasst und erhöht wurde, sinkt die Pensionskassenrente seit Jahren kontinuierlich. 2002 machte die Pensionskasse im erwähnten Rechenbeispiel noch zwei Drittel der erwarteten Gesamtrente aus. Heute ist es noch rund die Hälfte. Die Pensionskasse trägt also je länger, je weniger zur Sicherung der Altersvorsorge bei.

So schmälert die Inflation die Rente

Und dieses Verhältnis dürfte sich in den kommenden Jahren weiter zuungunsten der beruflichen Vorsorge entwickeln. Anders als bei der AHV gibt es bei der Pensionskasse grundsätzlich keinen Teuerungsausgleich. Wenn die Inflation längere Zeit hoch bleibt – wovon manche Ökonomen derzeit ausgehen –, sinkt somit die reale Rente aus der beruflichen Vorsorge. Und das erheblich. Verharrt die Teuerung zum Beispiel im Schnitt bei zwei Prozent, sinkt eine Pensionskassenrente innerhalb von 20 Jahren real von 2500 auf 1669 Franken.

Wer gegen die sinkenden Altersbezüge etwas unternehmen will, um nach der Pensionierung einen guten Lebensstandard sicherzustellen, hat mehrere Möglichkeiten. Die naheliegendste Option sind regelmässige Einzahlungen in die Säule 3a. Hier fällt vor allem die Steuerersparnis ins Gewicht. Zudem gibt es in der Säule 3a inzwischen viele Angebote mit Aktienfonds. Da diese erfahrungsgemäss längerfristig eine deutlich höhere Rendite bringen als ein Konto, lohnt es sich insbesondere bei einem Anlagehorizont von zehn und mehr Jahren, einen Fonds mit hohem Aktienanteil zu wählen.

Auch kleinere 3a-Einzahlungen lohnen sich

«Die Einzahlungen in die Säule 3a sind auch dann empfehlenswert, wenn nur kleinere Beträge überwiesen werden können», sagt Karl Flubacher vom VZ-Vermögenszentrum, der auch Co-Autor des erwähnten Pensionierungsbarometers ist. Er macht in der Vermögensberatung die Erfahrung, dass Erwerbstätige entweder den Maximalbeitrag einzahlen oder gar nichts. Das Maximum liegt derzeit bei jährlich 6883 Franken.

Vor allem bei jüngeren Personen reicht das Geld dafür öfters nicht. Wer in jungen Jahren regelmässig nur schon einen Bruchteil davon in der Säule 3a spart, erreicht ein deutlich höheres Alterssparkapital. Denn nachträgliche Einzahlungen sind bislang nicht möglich.

Weiter stellt Flubacher fest, dass öfters grössere Barbeträge von mehreren 10’000 Franken jahrelang ungenutzt auf einem Bankkonto liegen. Ein gewisses Polster an flüssigen Mitteln ist durchaus sinnvoll, um unvorhergesehene Kosten wie zum Beispiel einen Fahrzeugersatz oder eine hohe Zahnarztrechnung begleichen zu können. «Doch immer wieder sehe ich, dass Leute viel zu viel Bargeld auf dem Konto haben», sagt Flubacher.

Aufgrund der stark angestiegenen Teuerung bei nach wie vor tiefen Zinsen nimmt der reale Wert dieses Geldes ab. In diesen Fällen empfiehlt Flubacher, einen Teil dieses Vermögens langfristig in Sachwerte zu investieren. Das können beispielsweise Wohneigentum oder auch Aktienfonds sein. Bei den Aktien sind passive Fonds, die einen Index abbilden, zu bevorzugen. Denn diese kosten in aller Regel weniger und bringen meist mehr Rendite.

Pensionskasse teilweise als Kapital beziehen

Trotz sinkenden Renten hält Karl Flubacher auch Nachzahlungen in die Pensionskasse weiterhin für sinnvoll. Die Bedingung ist allerdings, dass es sich um ein solides Vorsorgewerk mit gutem Deckungsgrad von über 110 Prozent und auch sonst guten Kennzahlen handelt. Hinzu kommt: «Nachzahlungen sind besonders dann ratsam, wenn sich die Versicherten anschliessend einen Teil des angesparten Kapitals auszahlen lassen.»

Flubacher rät, heute nicht mehr das ganze Vermögen der beruflichen Vorsorge als Rente zu beziehen: «Die hohe Teuerung spricht dafür, einen Teil des Vorsorgekapitals als Kapital zu beziehen und anschliessend in Sachwerte zu investieren.» Diese Vorgehensweise habe erstens steuerliche Vorteile. Zweitens sei so eine lebenslange Rente aus der Pensionskasse gesichert.

Drittens liessen sich mit klugen Investitionen und einer guten Rendite die Folgen der Teuerung abdämpfen. Und viertens sorge der Kapitalbezug auch für eine bessere Absicherung der Familie. Denn das bezogene Kapital kann als Erbe an die Angehörigen gehen. Von der Altersrente erhalten die Witwe oder der Witwer manchmal nur noch 60 Prozent.

