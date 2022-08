Tattoo-Hotspot in Regensdorf – Die Ink Days gehen unter die Haut Die grösste internationale Tattoo-Messe der Schweiz ist zurück. Vom 19. bis 21. August dreht sich bei Ink Days in Regensdorf alles um den gestochenen Körperkult. Martina Macias

Magneto ist als Stargast an den diesjährigen Ink Days dabei. 98 Prozent seines Körpers sind mit Tattoos versehen. Foto: PD

Demnächst surren sie wieder, die Nadeln, mit denen Tinte permanent unter die Haut gebracht wird und unterschiedlichste Motive entstehen lässt. Denn während drei Tagen, vom 19. bis 21. August, wird das Kongresszentrum im Hotel Mövenpick in Regensdorf zum Mekka für Tattoo-Fans. 120 nationale und internationale Tattoo-Künstlerinnen und -Künstler zeigen an den Ink Days Interessierten ihr Können und führen Neugierige in die Welt der gestochenen Körperkunst ein. Auch messen sie sich in diversen Wettbewerben und küren ihre Besten. «Die Besuchenden sollen staunen, inspiriert werden und vielleicht sogar mit einem neuen Tattoo die Messe verlassen», sagt Ivonne Körner. Das Tattoo-Model, das sich in den sozialen Medien Miss Ivi nennt und als Tattoo-Influencerin arbeitet, ist Sprecherin der Ink Days. «Wir wollen alle Trends und Themen rund um den gestochenen Körperkult populär für alle zugänglich machen.»