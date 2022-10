Hohe Strom- und Gasrechnungen – Die Italiener flüchten aus dem Homeoffice Vor allem im Norden des Landes gefällt den Menschen das Arbeiten von zu Hause. Doch die explodierten Energiepreise führen jetzt dazu, dass die Revolution rückabgewickelt wird. Oliver Meiler aus Rom

Das Pendeln schlägt zurück: Rushhour in der Metro in Rom. Foto: Alessandra Tarantino (AP)

Es braucht nicht viel, und die Zeit wird wieder zurückgedreht, das Gelernte wieder verlernt, ja sogar das Geliebte ist nicht sicher vor dem Entlieben.

Während der Pandemie haben auch die Italienerinnen und Italiener das Homeoffice für sich entdeckt. Hier nennt man es «Smart Working», schon der Begriff transportiert eine klar positive Bedeutung. So empfanden es die Menschen auch, Beamte wie Angestellte in der Privatwirtschaft, die mindestens einen Teil ihrer Arbeit zu Hause verrichten konnten. Es waren mehr als fünf Millionen.

80 Prozent von ihnen fanden laut einer Studie, dass sie dank dem Homeoffice endlich Familie und Beruf besser unter einen Hut bringen konnten. 66 Prozent halten sich für produktiver, wenn sie «smart» arbeiten. Und 90 Prozent gaben an, dass sie dadurch viel weniger Zeit im Verkehr verbringen würden.

Letzteres liegt einigermassen in der Natur der Sache, und in italienischen Städten verliert man oft Stunden im Stau, jeden Tag. Weniger Transport heisst aber auch: mehr Sparpotenzial für den Einzelnen, im Durchschnitt etwa 1000 Euro im Jahr; und natürlich eine Verringerung der Umweltbelastung.

Zu Hause arbeiten rechnet sich nicht mehr

So weit zur Wonne des Fortschritts in schwierigen Zeiten. Er war auch in Italien eine mittlere Revolution. Nun aber setzt gerade eine massive Welle der Restauration ein.

Seit die Energiepreise explodiert sind, will plötzlich kaum jemand mehr von zu Hause arbeiten. Es rechnet sich offenbar nicht mehr, nun, da die Gas- und Stromrechnungen so dramatisch angestiegen sind.

Und weil bisher weder die öffentliche Verwaltung noch die meisten Firmen bereit sind, ihre Heimarbeiterinnen und -arbeiter zu entschädigen für die höheren Ausgaben für Klimaanlagen, Licht und bald auch für die Heizung, kehren auch viele von denen zurück an den Arbeitsplatz, die bis vor kurzem noch grosse Anhänger der neuen Modelle gewesen waren.

Man mag halt nicht drauflegen müssen. «Smart Working» wird nun bereits von vielen als Luxus wahrgenommen, vier von fünf reden so.

Wobei: Wenn man genau rechnet, spart man wahrscheinlich mehr, wenn man nicht pendeln muss. Die Mehrkosten für Strom und Gas liegen etwas unter dem Sparpotenzial für den Transport, noch wenigstens. Doch der Winter ist ja nicht mehr weit weg.

Ausbleibende Hilfe für Homeoffice-Mitarbeitende

Wie so oft hängen aber noch andere Faktoren an solchen Rechnungen. In gewissen grossen italienischen Ministerien, zum Beispiel im Innen- und im Erziehungsministerium mit ihren Zehntausenden Beamten, werden keine Essensbons ausgegeben für jene, die ihren Dienst zu Hause versehen. Das geht natürlich zusätzlich ins Geld.

Die Gewerkschaften ringen nun mit den Ministerien, damit die ein bisschen Herz zeigen für die Strom- und Gasrechnungen, bislang jedoch ohne jeden Erfolg. Nicht einmal so genannt fragilen Menschen, für die das Homeoffice eine noch viel markantere Verbesserung ihres Alltags bedeutet, will der Staat helfen. Ähnlich ist es bei den kleinen und mittleren Betrieben. So ist die Entwicklung schnell wieder zurückgedreht.

Sie nennen es «Smart Working»: Italienerin in ihrem Homeoffice in Neapel im Mai 2020. Foto: Salvatore Laporta (Getty Images)

Einzig grosse Unternehmen halten an der Neuerung fest, vor allem im Norden des Landes. Auch in diesem Fall ist das Gefälle zwischen Nord und Süd gigantisch: Während der Spitzen der Pandemie praktizierten gemäss einer Studie des Politecnico in Mailand etwa 70 Prozent der Arbeitgeber im Nordosten des Landes «Smart Working» in der einen oder anderen Form. Im Süden waren es nur 30 Prozent, auf den grossen Inseln Sizilien und Sardinien lag die Quote noch tiefer.

Nun hofft man, dass die Grossunternehmen mal wieder als kulturelle Avantgarde fungieren werden, wie das in der Geschichte Italiens oft der Fall war.

Fehler gefunden?Jetzt melden.