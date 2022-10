Sanktionen gegen Putins Oligarchen – Die Jachten des «Edel-Strohmanns» Die Sanktionen erlauben einen Blick in die glamouröse Welt der Megajachten. Doch wem gehören sie wirklich? Fahnder hoffen, bei einer deutschen Werft auf einen ganz bestimmten Namen zu stossen. Georg Mascolo , Jörg Schmitt

Gerüchte sagen, sie gehöre Putin höchstpersönlich: Die Jacht Scheherazade im italienischen Hafen Marina di Carrara. Foto: Federico Scoppa (AFP)

Die atemberaubendsten Einblicke in das Innere der russischen Kleptokratie liegen teils über, teils unterhalb der Wasserlinie. Millionenschwere Kunstsammlungen, Deckengemälde im Michelangelo-Style, Plüschsalons und goldene Wasserhähne befinden sich oben, die Mannschaftsquartiere, deren Standard eher an eine Jugendherberge erinnert, tief unten in den Schiffen. Dazwischen gibt es hochseetaugliche Intensivstationen, Weinkeller, die Flasche um die 400 Franken aufwärts, Waffenkammern oder gesicherte Panik-Räume mit eigener Sauerstoffversorgung.