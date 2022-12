Spionage in Deutschland – Die Jagd auf den russischen Maulwurf Carsten L. war im deutschen Bundesnachrichtendienst in verantwortlicher Position tätig - und soll Geheimnisse an Russland verraten haben. Was bislang über ihn bekannt ist. Manuel Bewarder , Florian Flade , Jörg Schmitt

BND-Zentrale in Berlin: Ermittler durchsuchten dort das Büro von Carsten L. Foto. Keystone

In der Welt der Geheimen gibt es seit jeher vier Gründe, die einen Menschen zum Verräter werden lassen: das Geld, das eigene Ego, der vermeintliche Kampf für eine «richtige» Ideologie – oder weil man schlichtweg erpresst wurde. Beispielsweise weil man Spielschulden hat, Drogen nimmt, oder Sex mit dem falschen, weil nicht eigenen Partner hat.



Was genau Carsten L. dazu bewogen haben könnte, sein Land und seinen Arbeitgeber, den deutschen Bundesnachrichtendienst (BND), zu verraten, darüber rätseln derzeit Ermittler, Sicherheitsbehörden und das ganze politische Berlin. In der vergangenen Woche wurde der BND-Mann wegen des Vorwurfs des Landesverrates festgenommen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft und schweigt offenbar. Bis auf Weiteres gilt auch für ihn die Unschuldsvermutung.



Der Generalbundesanwalt (GBA), der den Fall übernommen hat, geht davon aus, dass der zum BND abkommandierte Oberst der Bundeswehr in den vergangenen Monaten vertrauliches Material des Dienstes an einen russischen Geheimdienst verraten hat. Und zwar Informationen, die der GBA als Staatsgeheimnisse erachtet. Sollte sich der Vorwurf erhärten, droht L. lebenslange Haft.

Ein Fall für die «Agentenjäger»

In den vergangenen Tagen löste der mögliche Spionagefall in der Hauptstadt Unruhe aus – bis hinein ins Kanzleramt, dem der Dienst direkt unterstellt ist. Schon Wochen vor der Verhaftung von Carsten L. wurde Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) höchstpersönlich darüber in Kenntnis gesetzt, dass Moskau womöglich einen Maulwurf im BND platziert hat. Der Verdacht der Ermittler: bei dem Material, das L. weitergegeben haben soll, könnte es sich um geheime Informationen des Dienstes zu Russland und zum Krieg in der Ukraine gehandelt haben. Welchen Schaden der mutmassliche russische Spitzel tatsächlich angerichtet haben könnte, weiss bislang noch niemand.



Nach Recherchen von «Süddeutscher Zeitung», WDR und NDR kam der BND dem mutmasslichen Russen-Agenten vor wenigen Monaten durch einen Hinweis eines westlichen Partnerdienstes auf die Spur: Brisante BND-Informationen waren offenbar bei einem russischen Geheimdienst gelandet. Es müsse ein «Leck» im Dienst geben. Daraufhin begann im BND die Jagd. Die Abteilung «Eigensicherung» übernahm den Fall.



Dabei handelt es sich um eine Art interne Ermittler der Behörde, eine streng abgeschirmte Einheit innerhalb des BND, die den Dienst vor fremden Spionen schützen und Verräter aufspüren soll. Sie verfügt über eigene Observationstrupps, die verdächtige Mitarbeiter mitunter auch schon mal bis ins Ausland verfolgen.Diese «Agentenjäger» haben ihre Büros abseits der übrigen Spione, Analysten und Techniker des Auslandsgeheimdienstes, ihre Gesichter sollen den Kollegen nicht bekannt werden.



Die internen BND-Ermittler untersuchten, woher das in Russland gefundene Material stammen könnte, und kamen Carsten L. auf die Spur. Den Fahndern war anscheinend aufgefallen, dass L. sich von einer Mitarbeiterin immer wieder Papiere zu Russland und dem Krieg in der Ukraine hatte geben lassen – obwohl dafür kein dienstlicher Grund erkennbar gewesen sein soll.



Was bislang nicht bekannt ist: Offenbar wurden im Zusammenhang mit den bekannt gewordenen Ermittlungen nicht nur Haus und Wohnung sowie das BND-Büro in Berlin-Mitte von Carsten L. durchsucht – sondern auch die Wohnung einer BND-Mitarbeiterin. Kurzzeitig soll auch sie im Verdacht gestanden haben, am möglichen Verrat beteiligt gewesen zu sein. Bestätigt hat sich das bislang aber nicht. Sie gilt auch nicht als Beschuldigte.

Im Dienst galt L. als eher unauffällig

Carsten L. war kein kleiner Fisch im BND. Er war ein Referatsleiter in der Technischen Aufklärung (TA), Besoldungsstufe A16, was rund 6000 bis 8000 Euro pro Monat bringt. L. gilt offenbar als Fachmann für die strategische Fernmeldeaufklärung.



Die Technische Aufklärung ist für die Überwachung der weltweiten Telefon-, Internet- und Satellitenkommunikation zuständig. Sie gilt, auch international, als ein Aushängeschild des Dienstes. Fast die Hälfte der täglichen BND-Meldungen soll heutzutage aus diesem Bereich stammen. Und, was den Fall L. so brisant macht, über die Abteilung läuft ein Grossteil der Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten, etwa dem US-Abhördienst NSA oder auch dem britischen GCHQ. Offenbar hatte auch L. Zugriff auf solches Material.



Bis zu seiner Festnahme galt Carsten L. im Dienst als eher unauffällig. Vor vielen Jahren kam er von der Bundeswehr zum BND, er hat offenbar den Rang eines Obersts. Für den Dienst ist das keine ungewöhnliche Vita; früher hatte nahezu jeder zweite Spion eine militärische Vergangenheit.



Carsten L. ist offenbar verheiratet, hat Kinder, lebt in einem Haus nahe München. Er soll begeisterter Jäger sein und legal mehrere Waffen besitzen. Seit einiger Zeit soll er auch ein Büro und eine Wohnung in Berlin haben, weil die Technische Abteilung mehr und mehr Arbeit vom alten BND-Sitz in Pullach in die Hauptstadt verlagert hat.

Dort, in Berlin, wurde L. am 21. Dezember dann auch von Spezialkräften des Bundeskriminalamtes (BKA) festgenommen. Was aber hat Carsten L. zum potenziellen Verräter gemacht? Eine Frage, die die Ermittler derzeit besonders beschäftigt.

«Russlandfreundliches» Image

Sie haben vor Weihnachten offenbar zahlreiche Computer, Handys und allerlei Papier beschlagnahmt. Und sie durchforsten die privaten Finanzen von Carsten L. auf der Suche nach verdächtigen Zahlungseingängen. Bislang aber gibt es offenbar noch keine Hinweise, dass der BND-Mann für das verratene Material auch Geld bekommen hat. Auch für seine private Reisen sollen sich die Fahnder interessieren. Und sie versuchen herauszufinden, ob Carsten L. möglicherweise «kompromittiert», also erpresst worden ist.



Für den BND ist die Festnahme ihres Mitarbeiters auf den ersten Blick ein Erfolg, immerhin konnte ein mutmasslicher Verräter in den eigenen Reihen enttarnt werden. Andererseits ist der Imageschaden für den Dienst bislang wohl kaum zu bemessen. Die Partner in den USA und Grossbritannien jedenfalls fürchten, dass womöglich auch Erkenntnisse, die sie mit dem BND geteilt haben, nach Russland abgeflossen sein könnten – wofür es bislang aber keine Hinweise gibt.

Sie halten den deutschen Auslandsgeheimdienst ohnehin für zu «russlandfreundlich». Mit der Verhaftung von Carsten L. dürfte ihr seit Längerem ohnehin angekratztes Vertrauen in die deutschen Dienste nun erst einmal gänzlich dahin sein.

