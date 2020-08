Eishockey: EHC Kloten verlängert Verträge – Die Janett-Zwillinge binden sich länger an Kloten Luis und Gian Janett haben ihre ursprünglich bis Ende 2020/21 laufenden Verträge mit dem EHC vorzeitig um je zwei weitere Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2022/23 verlängert. Roland Jauch

Luis Janett (links) hat sich nicht nur in Testspielen als Klotener Goalie empfohlen. Foto: Christian Merz

Noch hat die Saison in der Swiss League nicht begonnen, da vermeldet der EHC Kloten bereits die ersten Vertragsverlängerungen: Die 20-jährigen Zwillinge Luis und Gian Janett, ursprünglich bis 2021 unter Kontrakt, unterschrieben vorzeitig um je zwei weitere Jahre, also bis Ende der Saison 2022/23. Luis Janett überzeugte als Torhüter in seinen Einsätzen während der vergangenen Swiss-League-Saison (vier Spiele/93,7 Prozent Fangquote). In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit kam er ebenfalls schon zu drei höchst gelungenen Partien im Klotener Tor.