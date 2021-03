Unihockey: Vor dem Playoff-Halbfinal – Die Jets sind gewarnt Nach einer kurzen Pause geht es für Kloten-Dietlikon am Wochenende weiter: Im Playoff-Halbfinal treffen die Unterländerinnen auf die Red Ants Rychenberg Winterthur. Peter Weiss

Auf Carola Kuhn (Mitte) und ihre Sturmpartnerinnen vom zuletzt stark aufspielenden zweiten Block der Red Ants Rychenberg Winterthur müssen die Jets-Verteidigerinne Tanja Stella (links) und Iza Rydfjäll ab Samstag besonders gut achten. Archivfoto: Damian Keller

Nachdem sie alle drei Partien ihrer Viertelfinal-Serie nach dem Best-of-5-Modus gegen Laupen ZH 8:1 gewonnen hatten, nutzten die Kloten-Dietlikon Jets das freie Wochenende für individuelle Trainings – und zur Beobachtung ihrer nächsten Gegnerinnen. Auf den ersten Blick überraschend handelt es sich dabei um die Red Ants Rychenberg Winterthur. Die Eulachstädterinnen, als Tabellensechste nach der Master Round ins Playoff gestartet, schalteten Piranha Chur mit 3:1 Siegen aus

Damit steht fest: Ziehen die Jets zum neunten Mal in Folge in die finale Ausmarchung um den Schweizer Meistertitel ein, so bekommen sie es mit einem neuen Gegner zu tun. Seit 2012 hatten sie und die Piranhas den Kampf um den Meisterpokal stets unter sich ausgemacht. «Das Aus der Churerinnen war bis jetzt kein grosses Thema für uns», sagt Antti Uimonen dazu. «Wir müssen uns auch erst einmal für den Superfinal qualifizieren und uns dann auf den Gegner einstellen.» Für Uimonen, der gemeinsam mit Marc Rebsamen in Kloten-Dietlikons Vorstand als Sportchef Frauen fungiert, kam der Erfolg der Winterthurerinnen über Chur indes nur teilweise überraschend. «Nach der langen Pause in der Meisterschaft sind beide Teams nicht in Fahrt gekommen – aber im Viertelfinal haben die Red Ants von Anfang an den Schalter umgelegt», kommentiert er, «wer sie in der Master Round erlebt hat und jetzt im Playoff, hat zwei ganz unterschiedliche Teams gesehen.»