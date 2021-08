Und wie haben Sie dieses Spiel erlebt?

Bevor ich inhaltlich darauf eingehe, will ich erst über einen Grundsatz des Fussballs sprechen. Spiele mit Fans sind etwas ganz Besonderes, das hat sich heute wieder gezeigt. Unsere Südkurve hat uns über 90 Minuten unterstützt, auch in schwierigen Phasen. Die hatten wir, weil der Gegner sehr gut auf uns vorbereitet war. Wir haben in der Halbzeit noch einmal darauf hingewiesen, dass wir uns nicht zu Fouls hinreissen lassen dürfen, die uns in Unterzahl bringen könnten. Das ist dem Gegner passiert, und so hat sich das Spiel verändert. Das war sicher kein verdienter Sieg, sondern ein glücklicher, aber am nächsten Tag fragt kein Mensch mehr danach.