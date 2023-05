Offene Probe – Die Jugendmusik Glattal sucht Nachwuchs Bei der Gründung vor vier Jahren zählte die Jugendmusik Glattal 26 Mitglieder im Orchester. Heute sind es 30 im Verein. Neue Mitglieder sind weiterhin willkommen. Jugendmusik Glattal

Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, gemeinsam in einem grossen Orchester zu spielen. Foto: PD

Die Jugendmusik Glattal ist keine normale Jugendmusik: Mit immer wieder innovativen neuen Konzertideen sticht sie heraus. Im letzten Jahr wurde die Jugendmusik durch ihr Konzert-Highlight «Glattastic» sogar national bekannt. Dort waren nicht nur die 30 Mitglieder auf der Bühne, sondern auch Dodo, Dabu Fantastic und Rita Roof. Dies schlug Wellen in der Schweizer Blasmusik- sowie auch in der Schweizer Popmusik-Szene.

Von der Jugendmusik ins Jugendblasorchester

Aber nicht nur durch aussergewöhnliche Konzertideen überzeugte die Jugendmusik Glattal in den letzten Jahren. Die Mitglieder konnten nämlich von drei Musiklagern in vier Jahren profitieren und somit ihr musikalisches Können stark verbessern. Dies wurde so stark verbessert, dass in diesem Jahr sogar fünf Mitglieder den Sprung in das Jugendblasorchester Zürich geschafft haben.

Wie der Name Jugendmusik Glattal schon sagt, möchte die Jugendmusik ein grosses Gebiet abdecken und Jungmusikern die Chance geben, in der Region in einem grösseren Orchester zu spielen. Angesprochen sind Personen aus den Gemeinden Dübendorf, Wallisellen, Opfikon, Dietlikon, Bassersdorf und Kloten.

Neue Instrumente ausprobieren

Am Mittwoch, 15. Juni, gibt es die Möglichkeit für alle Kinder und Jugendliche, welche an der Musik interessiert sind oder vielleicht sogar schon ein Instrument spielen, in eine Probe reinschauen zu können. Die «Offene Probe» beginnt um 19 Uhr im Schulhaus Bürgli Mitte in Wallisellen. Für Interessierte wird es auch die Möglichkeit geben, eines der coolen Instrumente der Jugendmusik auszuprobieren.

