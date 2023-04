Super League: Luzern – Zürich – Der FC Luzern spielt, der FCZ-Trainer tobt Die Zentralschweizer besiegen den FCZ 4:1 und stehen jetzt auf einem Europacup-Platz. Die Zürcher sind in allen Belangen unterlegen. Ueli Kägi

Er hatte von einem Sieg geträumt. Er hatte gehofft, den FCZ um neun Punkte distanzieren können. Am Ende hatte er nicht nur den Sieg. Er hatte vor über 14’000 Zuschauern einen grossen Abend.

Trainer Mario Frick und sein FC Luzern dominierten den FC Zürich, am Ende hatten sie sich ein 4:1 erspielt, es hätte aufgrund der Chancen auch ein 5:1 oder 6:2 sein können.

Dabei hatte es personell für den FCL vor dem Match gar nicht so toll ausgesehen. Frick musste auf drei gesperrte Verteidiger verzichten und nominierte die vielleicht jüngste Viererkette in der Geschichte der Super League. Für den FCL verteidigten von Beginn an Ottiger (19), Jaquez (19), Burch (22) und Leny Meyer (18), Sohn von FCL-Sportchef Remo Meyer. Alle vier sind im Luzerner Nachwuchs gross geworden. Und nachdem Jaquez früh verletzt ausfiel, schickte Frick den nächsten Nachwuchsspieler auf den Rasen, für Mauricio Willimann (20) wars die Premiere in der Super League.

Überhaupt die Jungen: Beim FC Luzern waren in der Startformation sieben Spieler 23-jährig oder jünger. Beim FCZ vier 22 oder jünger. Doch so jugendlich die Zentralschweizer aufgestellt waren, so stürmisch spielten sie. 62 Sekunden dauerte es, bis Sturmspitze Sorgic nach einem Ausrutscher von FCZ-Verteidiger Katic zum ersten Mal alleine vor dem gegnerischen Goalie Brecher stand, er schob den Ball aber am Tor vorbei wie in der 5. Minute bei seiner nächsten grossen Chance.

Das Telegramm Infos einblenden FC Luzern - FC Zürich 4:1 (2:1)

Swissporarena. – 14’217 Zuschauer.

Tore: 28. Meyer 1:0, 37. Sorgic 2:0. 45. Mathew 2:1. 49. Dorn 3:1. 64. Dorn 4:1.

FC Zürich: Brecher; Omeragic, Katic (60. Kryeziu), Aliti; Mathew; Boranijasevic, Conde (69. Selnaes), Krasniqi (46. Simic), Hodza; Okita (84. Afriyie), Marchesano (60. Ligue).

Bemerkungen: FCZ ohne Dzemaili und Kamberi (gesperrt) sowie Rohner, Santini und Tosin (verletzt).

Die Luzerner hatten viele Vorteile. Sie überfielen den FCZ immer wieder mit schnellen Angriffen. Sie konnten durch Chader einen Konter nicht gut genug zu Ende spielen (25). Und dann kamen sie zu durch Max Meyer zu einer Doppelchance innert 15 Sekunden. Beim ersten Versuch scheiterte der Deutsche noch an Brecher. Meyers zweiter Schuss aber kullerte zum 1:0 über die Linie, weil Omeragic für Brecher unhaltbar ablenkte.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich der ohne den gesperrten Dzemaili angetretene FCZ nur eine ordentliche Strafraumszene herausspielen können. Und am Lauf der Partie änderte sich vorderhand nichts. FCL-Verteidiger Burch traf mit seinem Kopfball an den Pfosten (33.). Brecher hielt den abgefälschten Schuss Ottigers (35.). Und dann kam wieder Sorgic. Aus bester Position hatte er den Ball nicht ins Tor gebracht. Aber in der 37. Minute entwischte er dem zögerlich verteidigen Omeragic und erwischte Brecher aus spitzem Winkel mit einem satten Schuss.

Dorn trifft doppelt – der FCZ hat nichts mehr zu melden

Im ersten Spiel nach der Winterpause lag der FCZ in Luzern auch 0:2 zurück, bis er in der 89. und 93. Minute durch den eingewechselten Simic zwei Tore erzielte. Es war ein Traumeinstand für den 19-jährigen Kroaten. Seither hat die Leihgabe von Red Bull Salzburg allerdings nicht mehr getroffen.

Ob der FCZ erneut die Wende schaffen konnte? Zumindest tat sich nach dem 0:2 etwas im Spiel der Zürcher. Okita vergab eine ausgezeichnete Chance (38). Und dann gelang Mittelfeldspieler Mathew mit einem wunderbaren Schuss in die hohe Ecke unmittelbar vor der Pause und gleich nach einer nächsten Sorgic-Chance tatsächlich der Anschlusstreffer.

Die neue Hoffnung der Zürcher überdauerte die Pause allerdings nur knapp. Der Meister der vergangenen Saison kassierte in der 49. Minute das dritte Gegentor durch Dorn und nach perfekter Vorarbeit des gerade eingewechselten Schürpf. Danach hatte der FC Zürich nichts mehr zu melden. Der FC Luzern prägte die Partie ähnlich wie in der ersten Halbzeit. Und wie er den Gegner in der 64. Minute vor dem 4:1 ausspielte, hatte grosse Klasse. Am Ende des Angriffs über Schürpf und den 20-jährigen Captain Jashari traf erneut Dorn.

Dank dem Sieg schiebt sich der FC Luzern zumindest zwischenzeitlich auf Rang 3 und einen Europacup-Platz. Der auch in Luzern von vielen Fans begleitete FCZ hätte mit einem Sieg den Anschluss ans Mittelfeld der Super League schaffen können. Stattdessen steckt er nach der zweiten Niederlage in diesem Jahr weiterhin im hinteren Bereich der Rangliste fest. Von den vergangenen sieben Spielen haben die Zürcher nur eines gewinnen können.



