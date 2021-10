Boxen: Nachwuchs-SM in Oberglatt – Die Jungen vom BC Glattbrugg holen Meistertitel und Medaillen Die Oberglatter Sporthalle Chliriet hat sich einmal mehr in eine Box-Arena verwandelt. An den Nachwuchs-Schweizermeisterschaft freuten sich die Gastgeber über zwei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen. "red."

Die drei Finalisten und ihre Trainer vom BC Glattbrugg: Jugend-Schweizermeister Kristijan Jevtovic (von links), Trainer Timur Topcu, Silber-Debütant Dale Arhin, Kadetten-Landesmeister José Rodriguez und Cheftrainer Rajko Bojanic freuten sich über die Erfolge des Gastgeber-Club der Nachwuchs-Schweizermeisterschaften. Foto: PD

Die Chliriethalle in Oberglatt avancierte am Wochenende zum Zentrum des Schweizer Boxsports. Die Nachwuchs-Schweizermeisterschaften, das traditionell bedeutendste nationale Turnier für alle bis 18-Jährigen, wurde zum zweiten Mal in Folge vom Box Center Glattbrugg in Zusammenarbeit mit dem Dachverband Swiss Boxing organisiert. Sowohl an den Ausscheidungskämpfen vom Samstag, als auch in den Finals am Sonntag bekamen die rund 300 Fans kampfbetonten, aber fairen Boxsport zu sehen. Von der stattlichen Kulisse beflügelt, zeigten die Nachwuchs-Kämpfer einen enormen Einsatz und holten alles aus sich heraus. Als einziger Wermutstropfen ist zu nennen, dass es heuer, im Gegensatz zu den Vorjahren, keine Teilnehmerinnen gab.

Für den Gastgeber-Verein BC Glattbrugg traten fünf Athleten an – und das äusserst erfolgreich. José Rodriguez stieg in der Kategorie Kadetten bis 54 Kilogramm in den Ring. Der 14-Jährige nahm zum ersten Mal an einer Meisterschaft teil und setzte sich mit einer vielversprechenden Leistung gegen gute Konkurrenten durch. Im Finale besiege er den Genfer Rodrique Guer einstimmig nach Punkten und sicherte sich damit die Goldmedaille. Mittelgewichtler Kristijan Jetovic verteidigte seinen Titel in der Altersstufe Jugend, den er im Vorjahr erstmals gewonnen hatte, erfolgreich. Er musste am Samstag gleich zweimal kämpfen und setzte sich beide Male klar durch. Im Final am Sonntag dominierte er seinen Gegner Chukwuebuka Ekwoaba aus Biel und unterstrich mit seiner Leistung, dass er zu den grössten Nachwuchs-Talenten der Schweiz gehört.

Das versilberte Debüt

Dale Arhin stieg an dieser Meisterschaft zum ersten Mal überhaupt in den Ring. Der Newcomer konnte jedoch schon vieles aus dem Training im BC Glattbrugg umsetzen und erreichte auf Anhieb den 2. Platz in der Jugend-Kategorie. Sein Finalkampf gegen den Luzerner Nikola Saric entwickelte sich zu einem regelrechten Thriller: Angetrieben vom frenetischen Publikum lieferten die beiden Cruiser-Gewichtler einander einen intensiven Schlagabtausch. Nach drei spannenden Runden erklärte das Kampfgericht den Luzerner zum Sieger. Daler Arhin zeigte mit seiner starken Leistung auch in diesem Kampf, dass er über ein grosses Potenzial verfügt. Olalenkan Aian und Aassd Ledinic schieden im Halbfinale aus, sicherten sich jedoch beide eine Bronzemedaille.

Timur Topcu, der Vize-Präsident des Gastgeber-Clubs BC Glattbrugg, zog am Ende der beiden Turniertage eine positive Bilanz: «Uns war es wichtig, eine sichere und reibungslose Meisterschaft auf die Beine zu stellen. Es freut uns, dass die jungen Talente nach schwierigen Pandemie-Monate wieder zum Einsatz kommen konnten.» Die Zuschauerinnen und Zuschauer hätten für eine tolle Atmosphäre gesorgt und packende Kämpfe zu sehen bekommen. So kam Topcu zum Schluss: «Es war ein äusserst erfolgreiches Wochenende für den Schweizer Boxsport.»

