Der spanische Kultregisseur hat einen Kurzfilm gedreht, der jetzt im Kino läuft – in «Strange Way of Life» gehts um schwule Westernhelden.

Ach, ich bin kein Fan solcher Etiketten. Aber wenn es dem Film nützt, dann soll es so sein. Es ist tatsächlich ein klassischer Western. Und es geht um die Leidenschaft und das Verlangen zwischen Männern.

In «Brokeback Mountain» stand bereits 2005 die Liebe zwischen zwei Cowboys im Mittelpunkt. Hätten Sie damals nicht auch Regie führen sollen?

«Hollywood spricht nie darüber, was diese Männer nachts auch noch tun könnten.»

Ja. Oder besser gesagt, zu wenig animalische Szenen. Es geht in «Brokeback Mountain» für mich um körperliche Anziehungskraft, die beiden Protagonisten sind nicht unbedingt homosexuell, sie haben kalt in den Bergen, kuscheln sich aneinander in der Nacht, dann siegt das Verlangen. Aber ich hatte damals zu wenig Erfahrung, um mich auf diese Deutung und die daraus resultierenden Kämpfe mit dem US-Studio einzulassen. Ang Lee, der den Film dann realisierte, hat im Rahmen der damaligen Möglichkeiten das Beste herausgeholt. Ich mag seine Version.

Ja, am Ende geht es um die Frage, ob die beiden Männer zusammen auf einer Farm leben könnten. Diesen Vorschlag gab es auch schon in «Brokeback Mountain». Aber das ist nicht verwunderlich. Eigentlich gehört das zu den Widersprüchen des Western-Genres.

Und erweisen ihr in «Strange Way of Life» die Ehre.

Im Zentrum stehen doch stets Männer in der Prärie. Sie kochen zusammen, essen, liegen dann gemeinsam am Feuer. Aber Hollywood spricht nie darüber, was diese Männer nachts auch noch tun könnten. Das ganze Spektrum der Sexualität der Menschen wird nie thematisiert. Der Western ist ein heterosexuelles Männer-Genre.

Was meinen Sie?

Wiederbegegnung nach vielen Jahren: Der Dorfsheriff (Ethan Hawke, links) und sein ehemaliger Mitstreiter und Geliebter (Pedro Pascal) in Almodóvars Kurzwestern «Strange Way of Life».

Eine grosse Ausnahme. Und in diesem Klassiker von Nicholas Ray sind die beiden Frauen genauso Machos wie sonst die Männer, mit Pistolen und allem. Die weiblichste Figur ist eigentlich der Mann, der titelgebende Johnny Guitar.

«First Cow» (2019) von Kelly Reichardt. «In den letzten Jahren erlebte das Genre eine wunderbare Wiederbelebung, hauptsächlich durch Regisseurinnen, was kein Zufall sein kann. Dazu gehören auch Jane Campion mit ‹The Power of the Dog› und Chloé Zhao mit ‹The Rider›.»

«Il buono, il brutto, il cattivo» (1966) von Sergio Leone. «Ich mag die sogenannten Spaghetti-Western, aber Vorbild bei meinem Kurzfilm waren eher die amerikanischen Filme. Einen Verbindungspunkt aber gibt es: Wie Sergio Leone drehte auch ich in der spanischen Wüste.»

«Duel in the Sun» (1946) von King Vidor. «Ein Beispiel für Dutzende von Western, die ich als junger Mann entdeckte. Nicht in jeder Hinsicht meisterhaft, aber in ihrer Wucht und Schönheit bleibend.»

«Red River» (1948) von Howard Hawks. «Ich bewundere die Hauptpersonen in diesem Film. Und ich bewundere das Vieh. Beides hätte ich niemals so inszenieren können.»

«The Searchers» (1956) von John Ford. «Absoluter Klassiker. Und mit einem etwas anderen Indianerbild als in den gängigen Filmen.»

Ja, ich schreibe manchmal Dialoge, einfach so, zu meinem Vergnügen und als Übung. So entstand dieses Gespräch zwischen zwei Männern, am Morgen nach einer heftigen Liebesnacht. Ich dachte, ich könnte es vielleicht für ein Theaterstück verwenden, in Madrid gibt es so kleine Off-off-Bühnen. Aber dann erhielt ich den Vorschlag, einen englischsprachigen Kurzfilm zu drehen, und eines ergab das andere.

«Verlangen hört doch mit 50 Jahren nicht auf»: Intime Szenen am Morgen danach mit Pedro Pascal und Ethan Hawke.

«Verlangen hört doch mit 50 Jahren nicht auf»: Intime Szenen am Morgen danach mit Pedro Pascal und Ethan Hawke.

Es gibt in Ihrem Film tatsächlich Szenen, die so noch nie in einem Western zu sehen waren.

Sie meinen die Unterhosen in Grossaufnahme? Das ist wohl tatsächlich eine Western-Premiere. Aber der Blick in die Wäscheschublade des Sheriffs ist wichtig, die beiden Männer sind an diesem Morgen völlig dünnhäutig, sie zeigen sich von ihrer verletzlichsten Seite. Ich fand den Anblick dieser Unterwäsche fast intimer als Sex.