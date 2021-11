Überraschung in Bachenbülach – Die Kammerspiele Seeb erhalten den Prix Walo Überraschung und Freude über den Prix Walo waren gross. Doch verdient ist er: Die Kammerspiele Seeb sind ein einzigartiges professionelles Theater. Ursula Fehr

Urs Blaser von den Kammerspielen Seeb in Bachenbülach mit dem Prix Walo in Form eines vergoldeten Edelweiss.

Foto: Sibylle Meier

Urs Blaser, Produzent und Regisseur der ausgezeichneten Bühnenproduktion «Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde», sitzt in seinem rotsamten gehaltenen Theatersaal unter dem imposanten Kronleuchter und fasst zusammen: «Schon die Nomination gab uns freudigen Auftrieb in einer sonst wegen Corona eher trostlosen Theaterzeit. Doch dass wir dann trotz harter Konkurrenz auch noch den Preis gewannen, machte uns fassungslos. So war ich froh, dass WAM den ersten Teil der Dankesansprache übernahm.» WAM ist Volksschauspieler Walter Andreas Müller, der die Rolle des Papstes spielte.