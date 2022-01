Kampfwahlen in Eglisau – Die Kandidierenden für den Gemeinderat Eglisau stellen sich vor Neun Personen bewerben sich in Eglisau um sechs Sitze im Gemeinderat. Wo die Kandidierenden Probleme und Chancen im Dorf sehen, erklären sie hier. Manuel Navarro

Wer soll hier künftig im Gemeinderatszimmer Sitzungen abhalten? Darüber entscheiden die Wahlen im März. Foto: Francisco Carrascosa

Die Politik ist in Eglisau höchst lebendig. Es kann keine Rede davon sein, dass es nicht genügend Menschen geben würde, die sich aktiv in der Gestaltung des Dorfes einbringen möchten. Derzeit gibt es neun Kandidierende, die sich für sechs Sitze im Gemeinderat bewerben. Der siebte Platz in der Behörde wird automatisch von der Präsidentin oder dem Präsidenten der Schulpflege besetzt. Dies, weil die Gemeinde neu als Einheitsgemeinde aufgestellt ist.