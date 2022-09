SVP Bezirk Dielsdorf – Die Kandidierenden für den Kantonsrat sind bekannt Die SVP des Bezirks Dielsdorf halt als eine der erfolgreichsten Bezirksparteien im Kanton Zürich ihre elf Kandidierenden für die Kantonsratswahlen nominiert.

Die Liste Nummer 1 des Bezirks Dielsdorf wird angeführt durch Jürg Sulser aus Otelfingen. Er ist Unternehmer und aktuell zweiter Vize-Präsident des Kantonsrates. Er ist Vorstandsmitglied der Bezirkspartei und Präsident der Ortssektion Otelfingen. Auf ihn folgt Stefan Schmid, Wirtschaftsinformatiker aus Niederglatt. Schmid ist nebst seinem Kantonsratsmandat Präsident der Bezirkspartei und Vorstandsmitglied der SVP Kanton Zürich. Dazu ist er Gemeindepräsident seiner Wohngemeinde. Christian Lucek aus Dänikon belegt den dritten Listenplatz. Der amtierende Kantonsrat ist Gemeinderat in Dänikon und Vorstandsmitglied der Bezirkspartei. Dazu präsidiert er die Ortssektion Dänikon-Hüttikon und arbeitet als Bordoperateur der Luftwaffe. Aus Boppelsen kandidiert Erika Zahler auf Platz vier. Nebst ihrem Kantonsratsmandat ist sie Vorstandsmitglied der SVP des Bezirks Dielsdorf. Beruflich arbeitet sie als selbstständige IT-Unternehmerin. Als letzter amtierender Kantonsrat kandidiert Karl Heinz Meyer aus Neerach. Er arbeitet als selbstständiger Unternehmensberater. Mit Fabian Schenkel und Roger Schenk kandidieren zwei Personen erneut auf der Liste, welche sich bei den letzten Wahlen bereits zur Verfügung gestellt haben. Schenkel ist Betriebsökonom und Finanzvorstand von Hüttikon. Schenk wohnt in Watt und ist ebenfalls gelernter Betriebsökonom. Dazu ist er Vorstandsmitglied der Ortspartei in Regensdorf. Mit Markus Bopp, Beatrice Derrer, Sara Sangiacomo und Gaby Schärer ist die Liste komplett. Markus Bopp führt einen Landwirtschaftsbetrieb in Otelfingen und ist als Agronom tätig. Beatrice Derrer ist selbstständige Landwirtin und Treuhänderin. Des Weiteren amtet sie als Gemeindepräsidentin von Hüttikon. Sara Sangiacomo aus Niederhasli ist selbständige Unternehmerin und leitet in dieser Funktion vier Spielgruppen. Daneben präsidiert sie das Familienzentrum Niederglatt. Gabi Schärer aus Oberweningen amtet als Präsidentin a.I. der Ortspartei Wehntal, ist selbstständig erwerbstätig und Hausfrau.

