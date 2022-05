50 Jahre Kantonsschule Unterland – Vom Barackendorf zur Kanti – Feier im Stil der 70er-Jahre Vor 50 Jahren öffnete die KZU Bülach ihre Türen. Eine Ehemalige erinnert sich, wie die Schule ganz am Anfang noch ein Barackendorf war. Astrit Abazi

Die Mitglieder der Kanti Bülach erschienen am Montag im 70er-Jahre-Look. Foto: Sibylle Meier

Frauen mit Dauerwellen, Männer mit Koteletten und kräftigen Schnäuzen, allesamt in knalligen Farben oder Hippie-Bekleidung, hatten sich am Montag auf dem Campus der Kantonsschule Zürcher Unterland (KZU) in Bülach versammelt. Die Kanti wurde aber nicht von «Grease»- oder «Hair»-Statistinnen und Statisten belagert. Grund war das 50-Jahr-Jubiläum der KZU: Lehrpersonen und mehrere Jugendliche erschienen passend zur Gründung der Kanti im 70er-Jahre-Look.