Wachstumsprognose liegt vor – Die Kanti Bülach ist gerüstet für eine Zukunft mit mehr Schülern Der Regierungsrat hat sich mit den Schülerzahlen der Zukunft befasst. Resultat: Bülach ist gerüstet, im Oberland und in der Stadt Zürich wird es bis 2040 sehr eng. Martin Liebrich

Die Kanti Bülach wird die steigenden Schülerzahlen voraussichtlich mit organisatorischen Massnahmen bewältigen können. Beat Marti

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hast sich mit den Mittelschulen befasst. Die Ausgangslage bildet das Bevölkerungswachstum, das gemäss einer Prognose des Statistischem Amts bis 2040 satte 20 Prozent betragen wird. Dies wiederum hat zur Folge, dass in den Gymnasien mehr Schüler zu unterrichten sein werden. Für die Kantonsschule Zürcher Unterland ist die Auswirkung aber relativ gering – zumindest, was den Schulraum angeht. Allzu knapp wird es im Unterland aber wohl nicht. Der Regierungsrat kommt zum Schluss, dass die notwendigen, zwei bis drei Schulzimmer durch «organisatorische Massnahmen» bereitgestellt werden können. Gut ist das insofern, als eine Erweiterung der Kanti in Bülach nicht möglich ist.

Kritischer sieht es im Zürcher Oberland aus. Die Kantonsschule Uster ist bereits ausgelastet. Dort werden bis 2030 20 zusätzliche Zimmer benötigt, bei der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon sind es sogar 25 Schulzimmer und eine Turnhalle. Auch die Kanti Zürich Nord wird an Grenzen stossen. (red)