Städtliführer gesucht – Die Kenner von Regensberg suchen Verstärkung In Regensberg kann man sich bei einer Führung das mittelalterliche Städtchen zeigen lassen. Nun strebt das Team eine Verjüngungskur an. Ein weiterer Guide ist gesucht. Severin Hartmann

Städtliführer Kurt Brunner vor dem Regensberger Schlossturm. Foto: Christian Merz

Man müsste meinen, es gebe nicht viel zu sehen im kleinen Städtchen Regensberg auf der Lägern, zu Fuss hat man die überschaubare Altstadt in zehn Minuten abgelaufen. Wer aber mit Kurt Brunner unterwegs sein kann, ist schnell vom Gegenteil überzeugt: Der Rentner hält gefühlt zu jedem einzelnen Haus eine spannende Geschichte bereit. So zum Beispiel zu einem alten Schulhaus, in dem eine geflieste Sauna verbaut war. «Als die Bauern auf der Suche nach einer neuen Notschlachtstelle waren, stand an der damaligen Gemeindeversammlung einer auf und schlug vor, doch einfach die Sauna dafür umzunutzen», erzählt Brunner mit einem Schmunzeln im Gesicht. Der 80-Jährige ist einer von vier Städtliführern, die Interessierten in einem ein- bis eineinhalbstündigen Rundgang das spätmittelalterliche Städtchen näherbringen.