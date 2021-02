Rochade an der Feldstrasse 99 – Die Kesb Bülach-Nord braucht sichere Räume Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde zieht nicht mit ins neue Stadthaus. Dass sie am Rande Bülachs bleiben soll, hat auch mit der Sicherheit und der Diskretion zu tun. Daniela Schenker

Diskret und sicher: Hier sollen die Klientinnen und Klienten der Kesb weiter ein und aus gehen. Foto: Raisa Durandi

Dasselbe Haus, zwei Etagen höher, grösser und sicher: Das ist das neue Zuhause der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Bülach-Nord, wenn es nach dem Willen des Stadtrats geht. Dieser möchte im sogenannten Oskar-Meier-Haus an der Feldstrasse 99 einen neuen Mietvertrag abschliessen, für knapp 180’000 Franken im Jahr. Bereits heute ist die Kesb dort untergebracht, allerdings im 1. Stock. Nun ist geplant, ab 1. Oktober 2021 rund 800 Quadratmeter im 3. Stock anzumieten.

Geprüft wurde unter anderem ein Umzug an die Marktgasse 27, die Feldstrasse 95 oder ins Glasiareal. Ein Verbleib in den bisherigen Räumen ist für den Stadtrat aus Platzgründen keine Option: «Die Kesb ist räumlich an ihre Grenzen gelangt und muss dringend erweitert werden.» Der gewählte Standort habe zahlreiche Vorteile, betont der Stadtrat in seinem Antrag an den Gemeinderat. Dieser muss die Mietkosten und die gut 135’000 Franken für den Umzug genehmigen.