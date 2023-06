Elon Musk nimmt gemäss Medienberichten Ketamin gegen Depressionen. Wie ungewöhnlich ist das?

Das erste Ketamin-Produkt, ein Nasenspray, wurde erst kürzlich für die Behandlung von Depressionen zugelassen. In der Schweiz ist es seit Oktober 2022 kassenpflichtig. Die Ketamin-Therapie von Elon Musk ist deshalb noch nicht verbreitet. In der Forschung beschäftigen wir uns jedoch seit rund 15 Jahren mit der antidepressiven Wirkung von Ketamin. Allerdings nur bei niedrigen Dosen, in höheren Dosierungen verwendet man die Substanz als Narkosemittel – oder auf Partys.