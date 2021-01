Erziehung und Corona – «Die Kinder müssen lernen, dass sie nicht immer im Zentrum stehen» Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm über Eltern im Homeoffice-Stress, Masken für Viertklässler – und warum zu viel Familie ein Desaster ist. Nadja Pastega

Margrit Stamm: «Das Familienleben muss jetzt nicht perfekt sein – es genügt ein hinreichend gutes Familienleben.» Foto: Mayk Wendt

Wir erreichen Margrit Stamm in den Ferien in Pontresina. Schön sei es hier, sagt sie, aber auch etwas «gespenstisch» – Läden und Beizen zu, die Strassen leer gefegt. Stamm gehört in der Schweiz zu den bekanntesten Stimmen, wenn es um Erziehungsfragen geht, und veröffentlichte zahlreiche Bücher zum Thema. Sie weiss, wie Eltern und Kinder ticken – gerade auch in Zeiten von Corona.

Frau Stamm, in Schweizer Haushalten herrscht wegen Homeoffice und Homeschooling wieder Dichtestress. Es gibt Väter, die in den Keller flüchten, um in Ruhe zu arbeiten. Es ist tatsächlich unglaublich, was von den Eltern in diesem zweiten Lockdown alles erwartet wird. Da geht es nicht nur darum, ob man die Ressourcen hat, die Kinder zu Hause beim Lernen zu unterstützen. Es gibt auch Eltern, die Angst um ihren Job haben, in Kurzarbeit sind, die nicht wissen, wie es weitergeht. Gleichzeitig müssen sie damit klarkommen, wenn wegen der Isolations- und Quarantäneregeln wieder eine Lehrperson ausfällt und ganze Schulklassen nach Hause geschickt werden. Wir können nicht davon ausgehen, dass man das alles einfach so erträgt.