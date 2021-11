Reformierte Kirche Furttal – Die Kirche in Regensdorf wird saniert Die Stimmberechtigten in Buchs, Dällikon, Dänikon und Regensdorf sagten Ja zum Ausführungskredit über 2,21 Millionen Franken.

Kunstdenkmäler-Inventarisation, Begehung mit Kunsthistorikerinnen.

Ref. Kirche Regensdorf. Foto: Francisco Carrascosa

Das Innere der reformierten Kirche in Regensdorf wird saniert. Die Stimmberechtigten sagten Ja zum Ausführungskredit über 2,21 Millionen Franken. Und zwar mit 2205 Stimmen, denen 1073 Nein-Stimmen gegenüberstanden. Der Ja-Anteil liegt damit bei 67,27 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag insgesamt bei 57,04 Prozent.

Da die letzte Sanierung 1965 stattgefunden hat, gibt es nun einiges zu tun. Unter anderem wird der Chorraum aufgewertet, der Kirchenraum soll einladend gestaltet werden, bautechnische Mängel bei Elektroinstallationen, Beleuchtung, Baudämmung und Akustik werden behoben, und es wird eine neue Heizungsanlage eingebaut. Zur Kirchgemeinde gehören auch die Reformierten aus Buchs, Dällikon und Dänikon. In Regensdorf sagten 71,39 Prozent Ja (Stimmbeteiligung: 58,22 Prozent). In Buchs 60,97 Prozent (Stimmbeteiligung: 55,77 Prozent), in Dällikon 63,15 Prozent (Stimmbeteiligung: 53,94 Prozent) und in Dänikon 63,75 Prozent (Stimmbeteiligung: 53,94 Prozent).

red

