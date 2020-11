Katholische Kirche Dielsdorf – Die Kirche St. Paulus soll für 7 Millionen Franken gesamtsaniert werden Die Kirchengemeindeversammlung der katholischen Kirche Dielsdorf muss über einen Baukredit für das sanierungsbedürftige Kirchengebäude entscheiden. Astrit Abazi

Das moderne Erscheinungsbild der Kirche St. Paulus trügt: Das Gebäude ist sanierungsbedürftig geworden. Foto: Sybille Meier

Wie ein futuristischer Neubau, der mehr an das Opernhaus Sydney als an ein sakrales Bauwerk erinnert, zeigt sich die St. Paulus Kirche in Dielsdorf seit nun fast 60 Jahren. Die Kirche, eines der frühesten Werke des Schweizer Architekten Justus Dahinden, ist aber nun auch in die Jahre gekommen. Eine Renovation des denkmalgeschützten Gebäudes wurde mit einem Projektierungskredit im 2018 in die Wege geleitet. Nun legt die katholische Kirchenpflege der Kirchengemeindeversammlung vor: Die Sanierungsarbeiten sollen rund 7,2 Millionen Franken kosten.

Dass die Sanierung der St.-Paulus-Kirche teuer werden könnte, hatte man bei der Kirchenpflege erwartet. Bereits vor drei Jahren informierte sie in einem öffentlichen Workshop über die diversen Mängel, die sich über die Jahre angesammelt hatten. Denn trotz seinem modernen Äusseren entspricht das Gebäude längst nicht mehr den gegenwärtigen Anforderungen. Das Erscheinungsbild der St.-Paulus-Kirche soll bestehen bleiben, es sind aber zahlreiche Arbeiten an der Gebäudehülle, dem Tragwerk sowie den Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen vorgesehen.