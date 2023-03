Wellness-Serie aus Bassersdorf – Die kleine Ruheinsel unter dem Schulhaus Im Keller des Schulhauses Geeren verbirgt sich ein Wellnessbereich ohne Schnickschnack, dafür mit viel persönlichem Charme und feinen Details. Peter Weiss

Entspannen in Liegestühlen im Retrostil: Der wohnliche Ruheraum im kleinen Wellnessbereich des BXA-Hallenbads Geeren in Bassersdorf. Foto: Balz Murer

Ankommen

Von der Bushaltestelle Bassersdorf, Chlupfgasse der Linie 765 gelangt man in fünf Minuten zu Fuss zum BXA-Hallenbad Geeren. Auf dem Schulhausparkplatz und in der Umgebung sind auch zu Schulzeiten genügend Parkplätze für motorisierte Gäste vorhanden. Am mit «Hallenbad Sauna» gut sichtbar angeschriebenen Eingang im Untergeschoss des Schulhauses Geeren wundert sich, wer zum ersten Mal hier ist, über die fehlende Kasse. Saison- oder Zehnerabo-Besitzerinnen und -Besitzer erhalten hier am Drehkreuz Zutritt, Tagesgäste drücken einen mit «Badmeister» angeschriebenen Knopf. Bei unserem Besuch eilt Frank Miess, der Bassersdorfer Chefbadmeister, höchstpersönlich herbei und erklärt freundlich lachend: «Wir machen hier alles selbst, verkaufen die Eintrittskarten, mit denen Sie die Tür zum Wellnessbereich öffnen können.» Diese persönliche Note vom Empfang klingt auch hinter besagter Tür weiter.