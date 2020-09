Unihockey: Sieg in der Frauen-NLA – Die Kloten-Dietlikon Jets ringen Piranha nieder Die Kloten-Dietlikon Jets gewinnen nach dem Supercup auch in der Meisterschaft gegen Piranha Chur.

Der 7:6-Heimerfolg über die Dauer-Rivalinnen kam diesmal jedoch erst im Penaltyschiessen zustande. Michel Sutter

Am Ende einer äusserst umkämpften Partie gegen Piranha Chur dürfen die Kloten-Dietlikon Jets doch wieder jubeln. Foto: Sibylle Meier

Die Szene war symptomatisch in der Sporthalle Stighag in Kloten: Piranha Churs Stürmerin Martina Repková, zuvor dreifache Torschützin in dieser Partie, scheiterte im Penaltyschiessen an Jets-Torfrau Monika Schmid. Wie schon drei ihrer Teamkolleginnen zuvor. Einzig Katarina Klapitová hatte Schmid bezwingen können. Damit reichten den Gastgeberinnen die beiden erfolgreichen Versuche von Natalie Martinakova und Michelle Wiki, um die Partie im Shootout für sich zu entscheiden.