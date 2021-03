Unihockey: Erfolg im Playoff – Die Kloten-Dietlikon Jets überrollen die Red Ants regelrecht Die Unterländerinnen gewinnen beide Halbfinal-Partien des Wochenendes gegen die Winterthurerinnen 9:2 und ziehen in den Superfinal ein. Das Gesamtskore von 27:8 spricht für sich. Damian Keller

Skorerin vom Dienst: Jets-Nationalspielerin Isabelle Gerig feiert eines ihrer vier Tore im Auswärtsspiel in Winterthur mit Nina Metzger. Foto: Damian Keller

Was vor Jahresfrist im Viertelfinal eine hart umkämpfte Auseinandersetzung war, entpuppte sich heuer als äusserst einseitige Angelegenheit. Die Kloten-Dietlikon Jets gewannen das Heimspiel vom Samstag – Isabelle Gerig steuerte gleich fünf Treffer zum Sieg bei – mit 9:2 und reisten so am Sonntag mit Matchbällen im Gepäck nach Winterthur. Und da Gerig dort im gleichen Stil weitermachte und in weniger als vier Minuten zwei weitere Treffer nachlegte, gab es schon früh kaum noch Zweifel am Ausgang dieser Zürcher Playoff-Derby-Serie.

Match-Telegramme Infos einblenden Kloten-Dietlikon Jets – Red Ants Rychenberg Winterthur 9:2 (2:0, 3:1, 4:1) Stighag, Kloten. – SR Crivelli/Rampoldi. – Tore: 17. Suter (Gerig) 1:0. 19. Gerig (Suter) 2:0. 22. Rydfjäll (Bühler) 3:0. 25. (24:24) Gerig (Suter) 4:0. 25. (24:50) Kuhn (Plaskova) 4:1. 31. Gerig (Wiki/Ausschluss Kühne) 5:1. 43. Suter (T. Bühler) 6:1. 47. Gerig (Suter) 7:1. 54. Larsson (Heer/ Ausschluss Kuhn!) 7:2. 55. Gerig (Wiki/Ausschluss Kuhn) 8:2. 60. (59:02) Wiki (Bühler) 9:2. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Jets, 2-mal 2 Minuten gegen Red Ants. – Jets: Schmid; Rydfjäll, Bühler; Stella, Mischler; Luck, Ackermann; Zwissler, Schürpf; Suter, Wiki, Gerig; Martinakova, Hintermann, Metzger; Rieder, Wieland, Niederberger; Geiser, Wohlhauser, Müller. – Red Ants: Heer; Garbare, Schmuki; Konickova, Rüegger; Krähenbühl; Kühne, Mattle, Larsson; Plaskova, Kuhn, Brunner; Jeyabalasingam, Krausz. – Bemerkung: 55:08 Time-Out Jets. Red Ants Rychenberg Winterthur - Kloten-Dietlikon Jets 2:9 (0:3, 1:2, 1:4) Oberseen, Winterthur. – SR Begré/Birbaum. – Tore: 3. Gerig (Wiki) 0:1. 4. Gerig (Suter) 0:2. 17. Mischler (Martinakova) 0:3. 28. Kühne (Krausz) 1:3. 29. Suter (Gerig) 1:4. 33. Gerig (Suter) 1:5. 42. Gerig (Stella) 1:6. 44. Wieland (Rieder) 1:7. 49. Wiki (Suter) 1:8. 51. Stella (Schmid) 1:9. 55. Kuhn 2:9. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Red Ants, 1-mal 2 Minuten gegen Jets. – Red Ants: Heer; Garbare, Schmuki; Konickova, Rüegger; Krähenbühl; Kühne, Mattle, Larsson; Plaskova, Kuhn, Brunner; Jeyabalasingam, Krausz. – Jets: Schmid; Rydfjäll, Bühler; Stella, Mischler; Luck, Ackermann; Zwissler, Schürpf; Suter, Wiki, Gerig; Martinakova, Hintermann, Wieland; Rieder, Metzger, Niederberger; Geiser, Wohlhauser, Müller. – Bemerkung: 50:07 Time-Out Red Ants.