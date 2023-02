2:3 gegen Biel – Die knappe Niederlage schönt die ZSC-Leistung Um ein Haar gleichen die Zürcher in den letzten zehn Minuten ein 0:3 aus. Zuvor bleiben sie im Spitzenspiel offensiv aber alles schuldig. Kristian Kapp

Nach dem verpassten 3:3 des ZSC und der Schlusssirene geht es rund: Juho Lammikko (rechts) und Biels Beat Forster geben sich Saures. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Welch Zürcher Comeback das gewesen wäre. Juho Lammikko kam in der Schlusssekunde im Slot freistehend zu Schuss und Nachschuss, doch Biels Goalie Harri Säteri brachte beide Mal ein Körperteil vor den Puck. Es wäre das 3:3 gewesen, nachdem der ZSC zehn Minuten vor Ende noch mit 0:3 zurückgelegen hatte. Gleich zu vier Chancen kamen die Zürcher alleine in den letzten sieben Sekunden, sie agierten in Unterzahl, aber ohne Goalie, dem EHC Biel entglitt unter diesen speziellen Umständen die Kontrolle im Powerplay vollkommen.

Alexandre Texier stand am Ursprung der verrückten Schlussphase. Zunächst verpasste er elf Minuten vor Ende das 1:3, eine weitere Minute später bereitete er Chris Baltisbergers Treffer vor. Und 82 Sekunden vor Ende, als der ZSC noch vollzählig, aber bereits ohne Goalie agierte, gelang Topskorer Lucas Wallmark einmal mehr eine seiner Spezialitäten: der brillante Pass in den Slot trotz grosser Spieleransammlung, Simon Bodenmann lenkte den Puck genauso gekonnt zum 2:3 ins Tor – weil der Puck auch noch Justin Azevedo im Slot streift, ist aber der Kanadier offizieller Torschütze.

In den letzten 25 Spielen gelang dem ZSC-Stürmer nur noch ein Tor (und null Assists). Gegen Biel trifft er immerhin den Aussenpfosten, doch vier Minuten später scheidet er nach einem heftigen Zusammenprall mit Biels Gaëtan Haas auf offenem Eis verletzt aus. Justin Azevedo

Zuletzt war der Kanadier drei Mal überzählig, nun darf er in der vierten Linie mit knapp 14 Minuten Eiszeit wieder ran. Als Schütze des 2:3 kann er immerhin ein kleines persönliches Erfolgserlebnis feiern. Fabio Hofer

Der Topskorer des EHC Biel fehlt wegen einer Fussverletzung.

Alles im Lot also für den ZSC? Bloss eine unnötige und unglückliche Niederlage? Nein, eben nicht. Denn die 48 Minuten zuvor hatten nichts mit dem Rest gemeinsam. Texiers Aktionen sorgten für den extremen Momentumwechsel. Wie harmlos die Lions zuvor gespielt hatten, zeigt auch dies: Die Chance des Franzosen, nach einem Solo-Effort notabene, war die erste so richtig gute für den ZSC bei 5-gegen-5 – nach 49 Minuten!

Abgeklärter EHC Biel

Dem EHC Biel gelang im Spitzenkampf bis zu jenem Zeitpunkt ein fast perfektes Auswärtsspiel. Dass der ZSC schon zu Beginn lange kaum in den gewollten Spielrhythmus fand, lag zwar auch an zwei Strafen, aber vor allem auch an einem abgeklärt agierenden Gegner. War zumindest die defensive Ordnung lange Zeit gewahrt, gelang dem ZSC offensiv so gut wie nichts. Und als Biel nach Spielmitte und jeweils guten Pässen Viktor Löövs 2:0 in Führung ging, wirkten die Zürcher ratlos.

Es war vor dem nahenden Playoff ein guter Warnschuss für die Lions, wie es nicht sein sollte. Ein Gegner, der defensiv stark spielt, das Spiel, das nicht wie gewünscht läuft – das kann passieren, da müssen Lösungen gefunden werden, und sei es bloss dank Emotionen im Spiel. Doch die Reklamationen Marc Crawfords bei zwei Szenen waren lange Zeit die aggressivsten Momente im ZSC-Spiel.

Apropos Crawford: Der Abend begann mit einer Verwirrungs-Taktik. Oder hatte es sich der ZSC-Trainer, der seit seinem Amtsantritt nach Silvester Experimenten nie abgeneigt war, einfach im letzten Moment anders überlegt? Auf jeden Fall spielten die Lions mit komplett anderen Linien als auf dem offiziellen Aufstellungs-Blatt angegeben - alle vier Sturm-Duos und alle Verteidiger-Paare waren anders, teilweise stimmten bei den Angreifern nicht einmal Center- und Flügelstürmer-Angaben.

Telegramm: Infos einblenden ZSC Lions – Biel 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) 10’526 Zuschauer. Tore: 35. (34:19) Brunner (Künzle, Lööv) 0:1. 36. (35:56) Hischier (Sallinen, Lööv) 0:2. 42. Delémont (Olofsson, Künzle/Ausschlüsse Texier, Azevedo) 0:3. 51. Chris Baltisberger (Texier, Weber) 1:3. 59. (58:38) Azevedo (Bodenmann, Wallmark/ ZSC ohne Goalie) 2:3. Strafen: 6mal 2 Minuten ZSC. 3mal 2 Minuten Biel. ZSC: Hrubec; Marti, Kukan; Geering, Lehtonen; Weber, Phil Baltisberger; Trutmann; Bodenmann, Wallmark, Riedi; Leone, Lammikko, Texier; Chris Baltisberger, Sigrist, Schäppi; Sopa, Azevedo, Bachofner. Bemerkungen: ZSC ohne Diem (Swiss League/GCK), Roe (überzählig), Waeber, Andrighetto, Hollenstein. Biel ohne Rathgeb, Hofer, Cunti (verletzt), Sheahan (überzählig). – 21. (20:30) Pfostenschuss Riedi. – 25. Riedi verletzt ausgeschieden. – ZSC von 57:31 bis 58:38, von 58:49 bis 59:03 und von 59:35 bis 60:00 ohne Goalie, mit zusätzlichem Feldspieler. – 59:03 Time-out ZSC.

Keine Nebelpetarde war eine andere ungewohnte Massnahme Crawfords: Verteidiger Dario Trutmann, normalerweise kein Spieler fürs Penalty Killing, durfte in Unterzahl ran – allerdings als Stürmer neben Lammikko! Es war eine kreative Lösung, um den 7. Verteidiger zu etwas mehr Eiszeit zu verhelfen. Und so gab es im gewohnt aggressiven Zürcher Penalty Killing in einem Shift ein ungewohntes Bild mit Trutmann im Forechecking zu sehen …

Die Leistung des ZSC-Boxplays wurde dadurch nicht negativ beeinflusst, im Gegenteil: Das Unterzahlspiel, das nur bei 3-gegen-5 zum 0:3 überwunden wurde, war etwas vom wenigen, das bei den Zürchern an diesem Abend überzeugte. Reto Schäppi vergab bis zur verrückten Schlussphase gar die beste ZSC-Torchance bei einem Gegenstoss im Boxplay. Auch das zeigt: Es kam schlicht zu wenig von den Zürchern, die nach Verlustpunkten nur noch Fünfte sind und damit den Heimvorteil in Playoff-Runde 1 zu verspielen drohen.

