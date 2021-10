Kolumne von Markus Somm - Die Kohäsionsmilliarde bringt keine Kohäsion

Geldzahlung bewilligt: Nationalratsdebatte über die Kohäsionsmilliarde am Donnerstag, 30. September. Foto: Keystone

In letzter Minute, vor Torschluss, hat das Parlament am letzten Donnerstag die Auszahlung der zweiten Kohäsionsmilliarde bewilligt. Vorangegangen war ein längerer Nervenkrieg zwischen der Schweiz und der EU, wobei die Erstere die Letztere unter Druck zu setzen versucht hat, was jetzt grandios gescheitert ist. Nicht, weil die Schweiz so schwach und unbedeutend wäre, wie manch ein Schweizer Journalist das vielleicht sehen mag, sondern weil Bundesrat und Parlament untergehen wollten. Es ist die Sehnsucht nach dem Ducken, die Freude am Kriechen, die Begeisterung, als Kleiner sich noch kleiner zu machen. Nach allem, was die EU bisher signalisiert hat, war es eine unnötige Geste der Ergebenheit, die nicht erwidert werden dürfte.