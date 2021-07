Neue Produktionsstätte – Die Kola sprudelt wieder in Eglisau Knapp 10 Jahre nach der Wiederbelebung der Kultmarke wird Vivi Kola wieder in Eglisau in der ehemaligen Mineralquelle produziert. Astrit Abazi

In der «Vivi Manufaktur» können die Vivi-Kola-Getränke in Glas- und Plastikflaschen sowie in Dosen abgefüllt werden. Foto: Leo Wyden

Ein ungewohntes Bild zeigt sich in den Hallen der Mineralquelle Eglisau: In Windeseile und Corona zum Trotz hat die Vivi Kola AG hier einen Apéro mit Barbetrieb organisiert – für einen historischen Tag, wie Geschäftsführer Camilo Antezana sagt. Die regen Gespräche der zahlreichen Anwesenden und die Musik, die durch die geschichtsträchtige Anlage hallt, können kaum übertönen, was an diesem Anlass gefeiert wird: Auf 600 Quadratmetern hinter der Bar läuft bereits die neue Abfüllanlage, die «Vivi Manufaktur», welche die Rückkehr von Vivi Kola an ihren Entstehungsort vervollständigen soll.