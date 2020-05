Vierte Netz-Panne in diesem Jahr – So erklärt Swisscom den gestrigen Unterbruch Nach einer schweizweiten Störung des Mobil- und Festnetzes von Swisscom ist die Ursache nun offenbar gefunden worden.

Tote Leitung: Kunden aus der ganzen Schweiz hatten am Dienstag Störungen im Swisscom-Netz gemeldet. Quelle: allestörungen (26. Mai 2020, 12.30 Uhr)

Nach drei Stunden des Unterbruchs war die vierte Störung des Swisscom-Netzes in diesem Jahr am Dienstagnachmittag um 14.55 Uhr wieder behoben. Unklar war bis anhin jedoch, was die Störung verursacht hatte.

Im Zusammenhang mit Erneuerungsarbeiten auf einem Mobilfunk-System war es in der Nacht auf den 26. Mai offenbar zu Komplikationen gekommen. Bei der Migration von Kunden auf neue Systeme habe «ein unerwartetes Software-Verhalten von Netzwerkgeräten» zu einer Überlastung bei der Mobiltelefonie geführt, so Swisscom-Mediensprecherin Sabrina Hubacher.

Die Komplexität dieser Störung sei sehr hoch gewesen, erklärt Hubacher die immerhin dreistündige Beeinträchtigung des Mobil- und Festnetzes. «Wir arbeiteten unter Einbezug von internationalen Lieferanten mit höchster Priorität an der Analyse, Lokalisierung und Behebung des Fehlers.» Man bedaure die Störung ausserordentlich.

Swisscom-Spitze muss vor Nationalratskommission antraben

Die gestrige Panne markiert die bereits vierte für Swisscom in diesem Jahr. Nun drohen offenbar Konsequenzen. Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) will die Pannenserie der Swisscom untersuchen. Auch die zuständige Nationalratskommission zitiert nun die Spitze des Telekomanbieters zu einer Anhörung. «Wir erwarten, dass die Swisscom da auch Rede und Antwort steht und auch Transparenz schafft über die Ursachen dieser Pannenserie», sagte Nationalrat Jon Pult (SP/GR), Kommissionsvizepräsident in der Sendung «Heute Morgen» von Radio SRF.

Bereits im Januar dieses Jahres war es zu Unterbrüchen gekommen. Mitte Februar folgten gleich zwei Unterbrüche innert weniger Tage. Dabei waren in den ersten beiden Fällen auch die Notrufnummern nicht mehr erreichbar gewesen. Auch am Dienstag waren gemäss den Informationen der App «Alert Swiss» des Bundesamts für Bevölkerungsschutz zumindest in einigen Kantonen die Notrufnummern 112, 117, 118, 144 nicht mehr über das Handy erreichbar. Swisscom beteuerte jedoch in einer Mitteilung, dass Notrufnummern von der Störung nicht betroffen gewesen seien.

( sho/sda )