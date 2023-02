Chorkonzert – Die Konzertprogramme flogen durch die Kirche Der Frauenchor Eglisau lud zum Jahreskonzert in die reformierte Kirche Eglisau. Frauenchor Eglisau

Der Frauenchor Eglisau hat das Publikum in der voll besetzten Kirche Eglisau bestens unterhalten. Foto: PD

Der Frauenchor Eglisau verlieh dem Publikum bei seinem Jahreskonzert Flügel: Kurzerhand verleitete er das Publikum dazu, die als Papierflieger gestalteten Programme durch die Kirche sausen zu lassen. Wenn der kleine, aber feine Chor zum Konzert lädt, ist immer etwas los.

Gackernde Hühne und kluge Gazellen

Die Messe von Josef Gabriel Rheinberger bestach mit ihrem Klangbild und zog das Publikum in ihren Bann. Auch a cappella hat der Chor überzeugt und mit den Liedern von Fanny Hensel die ersten Frühlingsboten in die voll besetzte Kirche Eglisau gebracht. Das titelgebende Lied «Auf Flügeln des Gesanges» von Felix Mendelssohn Bartholdy nahm die Zuhörerschaft mit an die Fluren des Ganges, wo die Veilchen kichern und kosen und die frommen und klugen Gazellen lauschen. Nicht der umsonst angefragte Getränkehersteller, sondern der Pianist Ruedi Burkhalter verlieh dem Chor mit seinem einfühlsamen Spiel Flügel. Dirigentin Tatjana Gazdik sorgte mit ihrem Solo im Vilja-Lied für frenetischen Applaus, fast wie die Zugabe mit den gackernden Hühnern. Nach einem Glas Prosecco und Speckzopf sind die Zuhörerinnen und Zuhörer beglückt ausgeflogen.

