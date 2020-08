Interview zur Abstimmung in Bülach

Weshalb braucht Bülach ein Stadtblatt?

Mark Eberli: Es geht um die Information der Bevölkerung. Information stärkt die Identifikation. Sehr viele andere Gemeinden und auch grössere Städte haben lokale Blätter. Diese sind eine Plattform für Vereine und Initiativen. Sie ermöglichen einen gemeinsamen «Spirit». Der «Zürcher Unterländer» erreicht, ausser am Donnerstag, an dem er an alle Haushalte verteilt wird, nur rund 25 Prozent der Bevölkerung.