Zweite Solarfassade in Wallisellen – Die Kraft der Sonne kühlt das Eisfeld Eine der grössten Solaranlagen der Region wird künftig an den Aussenfassaden der Freizeitanlagen Wallisellen erneuerbare Energie produzieren.

Für die dunkelroten Panels hat sich die Walliseller Baukommission entschieden. Foto: PD

3800 Quadratmeter Solarfläche und Solarstrom für 140 Haushalte: Das sind die Kennzahlen der zweiten Solarfassade in Wallisellen. Zusammen mit den Panels auf dem Dach des «Winter und Sports World Wallisellen» sorgt sie für jährlich 600’000 Kilowattstunden Solarstrom. «Innert zehn Jahren wollen wir unsere eigene Solarstromproduktion verzehnfachen», sagt Stephan Koch, Abteilungsleiter Geschäftsentwicklung und Energiewirtschaft bei der Werke Wallisellen AG, die für den Bau der Anlage verantwortlich sind. «Mit dieser Anlage erreichen wir mit einem Schlag weitere sechs Prozent dieses Ziels.»

Freizeitanlage wird Selbstversorgerin

Die Solaranlage wird eine der grössten der Region und rangiert kantonsweit unter den Top 15. Bereits im April 2020 hatten die Werke Wallisellen bereits die Solarfassade an der Walliseller K3 Handwerkcity in Betrieb genommen. «Bei der Solarenergie ist heutzutage ein Wunschkonzert an Farben und Formen möglich», sagt Koch.

Die Walliseller Freizeitanlage öffnet nach dem Umbau und der Sanierung voraussichtlich Ende 2021 ihre Tore. In Zukunft kann sie sich übers Jahr gerechnet vollständig selbst mit Solarstrom versorgen. Jeweils im Herbst wird die Kraft der Sonne genutzt, um das Eisfeld aufzubereiten, und im Winter, um es zu kühlen.

red