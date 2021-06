Krieg in Afghanistan – Die Krankenschwester und ihre toten Soldaten Dunja Neukam, deutsche Intensivkrankenschwester in Afghanistan, erinnert sich an ihre Hoffnungen, die vom Grauen zerfetzt wurden. Jean-Martin Büttner

Der deutsche Einsatz dauert bis n ächsten Januar : Dunja Neukam, hier mit einem deutschen Soldaten im Gespräch, fragt sich heute, ob nicht alles umsonst war. Foto: PD

Und dann schiebt sich das Taxi, auf dem Mittelstreifen der Autobahn, langsam am Bus vorbei. Deutsche Soldaten sitzen darin, am Ende ihres Einsatzes, auf dem Weg zum Flughafen von Kabul, sie sollen in die Heimat zurückkehren.

Eine Explosion, eine Detonation, eine Druckwelle. Das Taxi hat 150 Kilogramm Sprengstoff geladen, der Bus fliegt durch die Luft. Vier Soldaten sterben, 29 werden zum Teil schwer verletzt, die meisten kämpfen seither mit ihrem Kriegstrauma. Und führen ein schwer beschädigtes Leben. Das Attentat fand vor vielen Jahren statt, am 7. Juli 2003 in Kabul. Und doch steht zu befürchten, dass viele der Überlebenden weiterleben wie tot.

Dunja Neukam, eine deutsche Intensivkrankenschwester, die nach mehreren Einsätzen auf dem Balkan in Afghanistan half, war nicht in diesem Bus. Aber sie hatte mit drei der vier Getöteten am Abend vorher gefeiert und geredet.

Jeder Zivilist wurde zur Gefahr

Nach diesem Anschlag sei alles anders gewesen, erinnert sie sich im Gespräch mit dem «Spiegel». «Plötzlich war jegliches Vertrauen weg, und wir wagten uns nur noch in gepanzerten Fahrzeugen raus.» In jedem Zivilisten hätte sie einen potenziellen Attentäter gewittert.

Damit erreichten die Taliban exakt das Ziel, das sie mit ihren Anschlägen verfolgten: den fremden Truppen solche Angst vor der afghanischen Zivilbevölkerung zu machen, dass diese nie mehr auf die Idee kommen würden, dieser helfen zu wollen.

Vor dem Anschlag, sagt Dunja Neukam, hätten die Truppen und vor allem die Ärztinnen und Pfleger ihre Arbeit mit Engagement verrichtet, weil sie Hoffnung hatten, etwas Sinnvolles zu tun. «Wir waren so optimistisch», sagt sie. «Lange dachten wir, dass es Sinn ergibt, was wir tun.»

Die Taliban sagen: Ihr habt Uhren, wir haben Zeit.

Scharenweise standen die Verletzten beim Militärhospital an. Neukam erinnert sich an Männer mit Minenverletzungen, verbrannten Kindern, einem Greis mit heraushängendem Darm. Durch den Anschlag wurde die Hilfe unmöglich, und die Deutschen in ihren Fahrzeugen sahen aus wie die Amerikaner: Mitglieder einer Besatzungsmacht.

Je länger das Camp der Bundeswehr in Kabul ausharrte, desto häufiger wurden die Leute darin beschossen. Die Soldaten litten unter Streit, Schlaflosigkeit, Ängsten und einem wachsenden Gefühl von Sinnlosigkeit. Immer mehr hinterfragten den Nutzen ihrer Mission. Schon die Sowjets hätten zehn Jahre lang vergeblich versucht, Afghanistan militärisch zu kontrollieren, sagten sie. Dunja Neukam gibt ihnen recht: «Demokratie lässt sich nicht befehlen.»

War alles umsonst?

Entsprechend nüchtern fällt ihre Bilanz der Einsätze aus. Zwar habe es kleine Erfolge gegeben: neue Schulen und Waisenhäuser, Frauenhäuser, Brunnen, Brücken, medizinische Hilfe. Im Grossen und Ganzen sei das Engagement am Hindukusch «vielleicht umsonst gewesen», sagt sie.

Dennoch hat sie gekränkt, mit welchem Desinteresse die deutschen Behörden und auch die Bevölkerung auf die Einsätze ihrer Soldaten in Afghanistan reagiert hätten.

Dunja Neukam, heute 49 Jahre alt, hat in der Folge Psychologie studiert und eine Ausbildung in Krisenintervention absolviert. Der deutsche Einsatz in Afghanistan dauert bis Ende des nächsten Januars. Nach dem Abzug der Amerikaner haben die Taliban wieder die Macht erlangt. Die Bevölkerung wird zur Geisel, ein neuer Terrorstaat droht. Den abgezogenen Besatzern rufen die Taliban nach: Ihr habt Uhren, wir haben Zeit.



Fehler gefunden?Jetzt melden.