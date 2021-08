Juckerfarm Rafz und Kloten – Die Krise bei den Kürbissen Während die Ernte von Kürbissen zu Dekorationszwecken gut ausfällt, wird es bei Speisekürbissen zu Verspätungen oder gar Ausfällen kommen. Alexander Lanner

Beim Römerhof in Kloten hat das Behängen der Kürbisfiguren zum Thema «Römer» begonnen. Foto: all

Der viele Regen und die sporadischen Hagelgewitter der letzten Monate haben den Kulturen auf den Feldern der Juckerfarm merklich zugesetzt. Wie das Unternehmen mitteilt, leiden besonders die wärmeliebenden Kürbisse stärker als erwartet. Die Situation sei besonders kritisch im Hinblick auf die kommende Kürbissaison.

Nicht bei allen Sorten sei die Situation gravierend. Den Kürbissen, die für das Behängen der Kürbisfiguren benötigt würden, gehe es ziemlich gut. Diese wurden nämlich «gesteckt». Die Samen wurden maschinell direkt in eine schwarze Mulchfolie gesteckt, statt einfach aufs Feld gesät. So sind diese Deko-Kürbisse gut gewachsen und konnten teilweise schon geerntet werden. Beim Römerhof in Kloten hat das Behängen der Kürbisfiguren zum Thema «Römer» bereits begonnen.