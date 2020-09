Ersatzwahlen Bachenbülach – Die Krise hat das Interesse an der Politik geweckt Mit Christian Gerber (SVP) und Manuela Meier (parteilos) möchten zwei Personen den freien Sitz im Bachenbülacher Gemeinderat erobern. Um den Sitz in der Schulpflege buhlen gar drei Kandidierende. Daniela Schenker

Am kommenden Wochenende entscheidet sich, wer neu im Sitzungszimmer des Bachenbülacher Gemeindehauses Platz nehmen darf. Foto: ZUM

In Bachenbülach werden die Stimmberechtigten in jüngster Vergangenheit regelmässig zu Ersatzwahlen gebeten. Aufgrund einer heftigen Krise in der Schulpflege traten in der laufenden Legislatur 2018 bis 2022 vier von fünf Mitgliedern zurück. Der letzte vakante Sitz wird am 27. September besetzt.

Gleichentags muss an der Urne auch ein Mitglied für den zurückgetretenen Gemeinderat Walter Dietrich (SVP) bestimmt werden, der das Gremium wegen seines Wegzugs verlassen hat.