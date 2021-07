Gastro-Test in Wallisellen – Die Küche des Restaurants Liga verdient mehr Fans Noch fehlt dem neuesten Walliseller Restaurant der Andrang von Gästen. An Küche, Ambiance und Service kann das nicht liegen. Daniela Schenker

Im Liga spielt die mediterrane Küche eine wichtige Rolle: Vitello tonnato mit kleinem Erdbeersalat. Foto: Daniela Schenker

Wagnisse gehören belohnt, finden wir. Und wer in Pandemiezeiten am nordöstlichen Zipfel Wallisellens ein Restaurant eröffnet, beweist Mut. Das Lokal, früher als «Spöde» bekannt, hat dank Zustimmung der Walliseller Stimmberechtigten ein umfassendes Facelifting und einen neuen Namen erhalten: Liga. Der passt zum Standort bei Fussballplätzen, Leichtathletikanlage, Eishockeyfeldern und Minigolf.

Wir besuchen das Lokal an einem Samstag und werden freundlich empfangen. Nur gerade drei Tische sind an diesem kühlen Abend besetzt. Das könnte auch daran liegen, dass die Bauarbeiten an der Sportanlage noch nicht ganz abgeschlossen sind. Wir entscheiden uns für einen Platz im Innern. Dank der raumhohen Fenster geniesst man auch von hier aus den Blick auf Sportanlagen und ins Grüne. Das Interieur hat wenig mit dem gemeinsam, was man sich von Sportstätten-Restaurants gewohnt ist. Es ist modern, gediegen und mit Liebe zum Detail gestaltet. Besonders geeignet ist das Lokal für Familien. Während die Eltern sich den kulinarischen Freuden hingeben, können sich die Kleinen in Sichtweite auf dem Sportplatz austoben.