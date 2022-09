Papablog: Warum weinst du?! – Die Kunst des Tröstens Das Bedürfnis nach Trost muss nicht besprochen oder erläutert werden, findet unser Autor. Im Gegenteil: Ein Kind, das traurig oder verzweifelt ist, will einfach nur angenommen werden. Nils Pickert

Bedingungslose Zuneigung: Trost sollte es uneingeschränkt geben – immer und so viel wie eben nötig. Foto: Getty Images

Uuuh, das hat wehgetan. Bei unserer allabendlichen Runde Kicken vor dem Haus hat mein Achtjähriger seiner sechsjährigen Schwester den Ball deutlich zu hart vor den Brustkorb gezimmert. Und während sie ein bisschen schreit und darüber wütet, dass das «viel zu doll war», obwohl sie doch «extra gesagt hat, dass er nicht so doll schiessen soll», steht er ratlos und ein wenig beschämt herum, während er überlegt, was er machen soll. Ich hebe meine Kleine auf, trage sie zur Türschwelle, setze mich hin und tröste sie. Währenddessen kommt ihr Bruder ein paar Schritte näher, bleibt aber in einiger Entfernung stehen und kämpft sichtlich damit, irgendwie mit der Situation zurechtzukommen.

Trost war früher Mangelware

«Hilfst du mir, deine Schwester zu trösten?», frage ich ihn. Er zögert kurz, aber dann kommt er zu uns und wir begraben seine Schwester in einer gemeinsamen Umarmung. Sie weint noch ein bisschen. Drei, vier Minuten, dann löst sie sich von uns. «Gehts wieder?», fragt ihr Bruder. Sie nickt. «Weiterspielen ohne hart schiessen?» Sie nickt wieder. Den Rest der Zeit bis mein Handywecker zum Abendprogramm mit Bettfertigmachen und Vorlesen klingelt, bleibe ich auf der Schwelle sitzen und sehe den beiden beim Kicken zu.

Wie, du hast noch nicht genug? Reiss dich mal zusammen!

Es war ein langer Weg bis hierhin und ich bin froh, ihn gegangen zu sein. In meiner Kindheit wurde mit Trost sehr anders umgegangen. Das galt für alle Familien, die ich kannte. Womöglich gilt es gar für meine ganze Generation. Trost schien immer irgendwie Mangelware zu sein. Hin und wieder gab es schon auch mal Tröstungsversuche, aber im Prinzip taten alle Erwachsene ständig so, als würde sich das Ganze überhaupt nicht lohnen, weil Kinder grundsätzlich untröstlich sind. Dabei probierte es nie jemand wirklich. Da, bisschen Trost für dich, zack fertig. Wie, du hast noch nicht genug? Reiss dich mal zusammen! Das galt insbesondere für Jungen. Aber auch für die Mädchen, die ich kannte, schien es nie genug Trost zu geben. Auch sie wurden gefragt, «was mit ihnen nicht stimmt».

Nie wäre ein Erwachsener auf die Idee gekommen, jemanden dazu einzuladen, ihm beim Trösten zu helfen. Stattdessen gab es vollkommen sinnlose Entschuldigungsbefehle, die nur dazu führten, dass man die Person, der man Schmerzen zugefügt oder Unrecht getan hatte, für eine kleine Weile hasste. Wegen der Erniedrigung, sich wie ein dressiertes Äffchen aufführen zu müssen, hasste man ein Kind, das eigentlich Trost brauchte, und brauchte deshalb selber Trost. Aber kein Trost, nirgends. Vermutlich auch für die damalige Elterngeneration und deren Elterngeneration und so weiter und so fort bis in alle Trostlosigkeit. Es ist schwer, sich aus diesem Teufelskreis heraus zu kämpfen.

Das Bedürfnis nach Trost braucht keine Rechtfertigung

Ich habe lange gebraucht, um mich davon zu lösen. Glücklicherweise gibt es heutzutage ausgesprochene Bindungs- und Trostexpertinnen wie Nora Imlau, Inke Hummel oder Susanne Mierau, die Eltern wie mir in Wort und Tat geduldig erklären, dass Tröstungen kein Zeitlimit vertragen und das Bedürfnis nach Trost keine Altersgrenzen kennt. Expertinnen, die ich dringend gebraucht habe.

Ein Kind, das traurig oder verletzt ist, hat überhaupt keine Kapazitäten, Erwachsenen auch noch im Detail zu erklären, warum es sich so fühlt.

Denn auch meine Kinder mussten mir viel zu oft erklären, warum sie Trost benötigen. Dabei braucht das Bedürfnis nach Trost keine Rechtfertigung. Es muss auch nicht besprochen oder erläutert werden. Im Gegenteil: Ein Kind, das traurig, verzweifelt, enttäuscht, aufgebracht oder verletzt ist, hat überhaupt keine Kapazitäten, Erwachsenen auch noch nachvollziehbar und im Detail zu erklären, warum es sich so fühlt. Es will einfach nur angenommen und aufgehoben werden.

Kinder müssen wissen, dass die Dinge zwar manchmal schlecht laufen und sich mies anfühlen, Menschen aber die Verantwortung und die Zuneigung empfinden, es füreinander wieder gut zu machen. Zumindest es zu versuchen. Später kann man dann immer noch darüber reden, was gerade schlecht gelaufen ist. Aber das ist nicht das Wichtigste. Nicht das Vordringlichste. Wer Trost braucht, soll ihn bekommen. So viel er oder sie möchte. Dann reden wir weiter.

Wie handhaben Sie das mit dem Trösten, liebe Leserinnen und Leser? Und in welcher Trost-Kultur sind Sie aufgewachsen? Diskutieren Sie mit.

Nils Pickert Infos einblenden Nils Pickert arbeitet als Autor und Journalist und engagiert sich mit dem Verein Pinkstinks gegen Sexismus und Homofeindlichkeit. Er schreibt gerne nachts und am liebsten Bücher wie das 2020 erschienene Buch Prinzessinnenjungs, das sich mit der geschlechtergerechten Erziehung von Jungen beschäftigt. Mit seiner Lebenskomplizin und den gemeinsamen vier Kindern lebt er in Münster.

