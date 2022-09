Zeitreise ins Jahr 2006 – Die kurzen Gastspiele von Roger Federer im Unterland Auch in der Region bot sich mehrfach die Gelegenheit, dem Tennischampion ganz nah zu sein. Daniela Schenker

Der frischgebackene Australian-Open-Sieger Roger Federer wird am Montag, 6. Februar 2006, am Flughafen von seinen Fans frenetisch empfangen. Archivfoto: Keystone

Welch ein Empfang am Flughafen Kloten! In der Empfangshalle herrschte Ausnahmezustand, als Roger Federer 2006 aus Australien zurückkehrte. Der 24-Jährige, der kurz zuvor in Melbourne seinen zweiten Triumph am Australian Open hatte feiern können, wurde bei seiner Rückkehr von seinen Fans am 6. Februar 2006 frenetisch empfangen.